Megarreforma: costo neto de medidas tributarias alcanza peak de 0,71% del PIB al cuarto año, liderado por baja de impuesto a las empresas

Santiago, 22 de Abril de 2026. Presidente de la Republica Jose Antonio Kast expone en el foro economico Latam Focus 2026 en centro de eventos Isidora 3000 Diego Martin/Aton Chile

Será el principal debate a nivel de expertos y parlamentarios: el costo fiscal que tendrá el proyecto de ley misceláneo o megarreforma del gobierno del Presidente Kast.

De acuerdo al informe financiero que acompaña la iniciativa que se ingresó este miércoles al Congreso, al analizar el costo neto de las medidas tributarias que contempla el proyecto, se desprende que su peak se alcanzará al cuarto año de vigencia y que asciende a 0,71 % del PIB, lo que equivale a unos US$3.215 millones. Además, si la iniciativa se empieza aplicar en 2027 como plantea el Ejecutivo, ese cuarto año corresponderá a 2030, que coincide con el termino del período de la actual administración.

Entre las medidas tributarias más relevantes que restan ingresos al fisco están la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la que parte el primer año con una merma de 0,16% del PIB, unos US$660 millones, para luego subir en el año cuarto a US$1.650 millones.

De acuerdo al análisis que hace el gobierno, se prevé un impacto negativo sobre la recaudación de 0,15% del PIB por cada punto porcentual de reducción de la tasa de impuesto corporativo. Este efecto recoge la disminución directa en la carga tributaria de las empresas. Asimismo, estima un impacto positivo sobre la recaudación de 0,05% del PIB por cada punto de reducción, asociado al menor uso de créditos tributarios.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La segunda medida que más recaudación restará es el crédito tributario al empleo, con 0,35% del PIB al cuarto año, del orden de US$1.500 millones. Según el informe financiero, corresponde a un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría de hasta un 15% de un ingreso mínimo por trabajador para las empresas que califiquen según los criterios del proyecto de ley.

De acuerdo a lo que se detalla en el informe financiero, para la estimación del efecto fiscal “se utilizaron los datos del Seguro de Cesantía correspondientes al año 2025, con los cuales se simuló el menor ingreso que habría percibido el fisco como consecuencia de la medida propuesta”. Asimismo se explica que “la categorización de las empresas se realizó utilizando la nómina de empresas personas jurídicas publicada por el Servicio de Impuestos Internos para el período 2020–2024″.

Luego le sigue la reintegración del sistema tributario para los actuales contribuyentes del régimen semiintegrado, mediante una reducción gradual de la obligación de restitución aplicable a los créditos por Impuesto de Primera Categoría, unificando progresivamente su tratamiento para los contribuyentes sujetos a impuestos finales.

En base a información del Servicio de Impuestos Internos, se estima que el costo fiscal de esta medida alcanza a 0,12% del PIB aproximadamente en régimen, unos US$420 millones.

Por su parte, la eliminación del 10% de impuesto a las ganancias de capital tendrá un impacto permanente de 0,005% del PIB. Asimismo, la ampliación beneficios tributarios viviendas DFL2 también tendrá un efecto fiscal permanente de 0,005% del PIB.

Ministro de hacienda, Jorge Quiroz, participa en un punto de prensa luego de la segunda sesión del comité Chile Sale Adelante. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ingresos

Ahora bien, entre las medidas que generarán ingresos fiscales o ahorro, el proyecto incluye la eliminación de la franquicia del Sence para capacitación. Esta modificación implicará mayores ingresos fiscales cercanos al 0,08% del PIB, que es el promedio de gasto tributario 2023-2024, lo que equivale a $287.176 millones para el 2026, unos US$ 320 millones.

La segunda medida recaudatoria son las nuevas sanciones contra el contrabando de tabaco. De acuerdo al gobierno," en base a información del Servicio de Impuestos Internos, se estima una brecha entre la recaudación observada en 2025 y el promedio del período 2015–2023 del orden de US$505.312 millones, atribuible principalmente al contrabando de productos del tabaco".

Luego, se detalla que “usando como referencia la evidencia internacional (Goodchild et al., 2022), se estima que las medidas de control anti-contrabando, contempladas en esta iniciativa, permitirán reducir dicha brecha en un 20% en un horizonte de cuatro años, con un impacto que se materializará de forma progresiva entre 2026 y 2028″.

Así, en términos absolutos, esto equivale a una mayor recaudación permanente de $101.062 millones de pesos 2026 a partir del 2028.

Efectos del crecimiento

En el informe financiero también se aborda los efectos fiscales derivados del mayor crecimiento económico que podrían generar estas medidas.

Según se detalla, este ejercicio utiliza los efectos en crecimiento de las distintas medidas derivados del Informe de Impacto Regulatorio y encuentra que cada punto extra de crecimiento genera holguras fiscales en torno a 0,13 puntos del PIB. “Este resultado es algo más conservador que los 0,16 utilizados por el Comité de Expertos sobre Espacio Fiscal y Crecimiento Tendencial (conocida como “Comisión Marfán”), precisa el informe.

Así, al cuarto año se prevé una recaudación de 0,41% del PIB, unos US$1.875 millones.