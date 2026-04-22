Rebeca Grynspan promete “una reformadora” si es elegida secretaria general de la ONU y Ucrania la cuestiona por reunión con Rusia

La candidata a secretaria general de la ONU y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, apostó este miércoles por que Naciones Unidas ejerza “un papel constructivo” en la búsqueda de la paz en la guerra en Irán.

“Creo que la ONU podría desempeñar un papel constructivo junto con los demás mediadores y actores (en la guerra en Irán) no para competir, sino para apoyar una solución pacífica al conflicto”, apuntó la economista en una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

“Si no se hace, me preocupa mucho la salud de la economía y la estabilidad de muchos países”, agregó en la conferencia, en la que estuvo acompañada del ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

🔴EN VIVO. Turno de Rebeca Grynspan @RGrynspan en los diálogos con los cuatro candidatos que aspiran al cargo de Secretario General de la ONUhttps://t.co/WpJBGldzVj — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 22, 2026

Grynspan, de 70 años, responsable de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se ha definido como una multilateralista de talante reformista, firmemente convencida de los compromisos de la ONU con la paz, el desarrollo y los derechos humanos. También ha hecho bandera de su lucha por derribar las barreras de género. “No espero recibir un trato especial; lo que quiero es un trato igualitario”, declaró en vísperas de la audiencia del miércoles, sobre la posibilidad, largamente esperada, de que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años de historia.

“Si soy elegida secretaria general de la ONU, seré una reformadora. Conozco estas salas, conozco las presiones que ustedes soportan, seré accesible para todos los Estados miembros”, dijo Grynspan en la presentación de su programa, apenas 10 minutos de exposición a la que han seguido casi tres horas de preguntas de Estados miembros y ONG.

“Si soy elegida secretaria general, seré una pacificadora. Actuaré antes de que estallen los conflictos; seré la primera en levantar el teléfono. Iré donde se libran las guerras. Hablaré con todas las partes”, prometió.

Today, I presented my vision as a candidate for the @UN Secretary-General.



My plan focuses on



🕊️ Peace: Proactive peacemaking & persistent diplomacy.

🛠️ Reform: A UN focused on delivery.

🌍 Future: Cooperation that leaves no nation behind.



I am ready to walk this road. pic.twitter.com/9GG8L3ODhy — Rebeca Grynspan (@RGrynspan) April 22, 2026

Como mediadora, “propondré 10 ideas” para resolver cada conflicto, “e incluso si fracasan, aceptaré el precio del rechazo y seguiré intentándolo”, añadió. “Nos hemos convertido en una organización conservadora en materia de riesgos”, lamentó también.

Según el diario español El País, a diferencia del perfil marcadamente político de Michelle Bachelet, otras de las candidatas a secretaria general de la ONU, Grynspan ofrece uno conveniente a una institución en crisis. “He lidiado con dificultades financieras toda mi vida, incluso en el Gobierno de Costa Rica. Soy una estratega. Necesitamos revertir la tendencia actual, pero no podemos hacerlo sin los Estados miembros”, apuntó Grynspan, economista de formación, sobre las deudas e impagos de cuotas de los países.

Crítica por encuentro en Moscú

En el marco de las audiencias públicas que realiza la Asamblea General de la ONU, con los cuatro aspirantes al cargo, y en las que participan los 193 Estados miembros y representantes de la sociedad civil, el representante del Gobierno de Ucrania cuestionó a Grynspan por su reciente reunión en Rusia con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov.

“Usted fue la única candidata a la Secretaría General que visitó Rusia hace dos semanas, y debo decirle con franqueza que ese viaje político a un Estado miembro de la ONU que libra la guerra de agresión más sangrienta en suelo europeo desde 1945, fue recibido con sentimientos muy encontrados”, afirmó Andrii Melnyk, embajador permanente de Ucrania ante la ONU.

El reclamo se dio en alusión al encuentro sostenido el pasado 7 de abril en Moscú, indicó el diario costarricense La Nación.

Grynspan on UN fiscal straits:

I have dealt with financial difficulties all my life, inc in Costa Rican govt. I am a strategist. We need to reverse current trend but can't do it w/o member states pic.twitter.com/MNh7LBVHeC — PassBlue (@pass_blue) April 22, 2026

La Cancillería rusa informó sobre la reunión mediante un comunicado de prensa, en el que señaló que Lavrov expuso a Grynspan la posición de su país respecto a la necesidad de que quienes aspiren a la Secretaría General “adopten una política imparcial en interés de todos los Estados miembros y adapten la ONU a las realidades multipolares”.

Ante el cuestionamiento, Grynspan defendió su actuación y la justificó como parte de la necesidad de mantener canales de diálogo abiertos en conflictos internacionales. “Tenemos que relacionarnos con todas las partes del conflicto. No podemos mediar si no nos involucramos; eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellas, pero el diálogo es importante”, respondió.

“Las negociaciones que están teniendo lugar hoy son muy importantes, especialmente para Ucrania. He estado allí, he visitado Kiev en varias ocasiones cuando participaba en la iniciativa del mar Negro; fue importante para Ucrania”, afirmó.

Grynspan aseguró que mantendría ese enfoque en caso de asumir el cargo. “Lo volvería a hacer: usaría mis buenos oficios para promover la paz, facilitar la mediación, hablar con todos los actores y lograr una paz permanente y duradera”, concluyó.

📢 Ucrania cuestiona a Rebeca Grynspan, costarricense que aspira a dirigir la ONU, por reunión con Rusia 👇 https://t.co/Fa2lDQEcaz — La Nación (@nacion) April 22, 2026

La expresidenta de Costa Rica compite para ocupar el cargo de secretaria general de la ONU con la expresidenta de Chile Michelle Bachelet; el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, y el expresidente de Senegal, Macky Sall.

La presentación del programa de Grynspan puso fin este miércoles al examen de los principales aspirantes al puesto ante los miembros de la Asamblea General y representantes de la sociedad civil. Tras la presentación del expresidente de Senegal, Macky Sall, con pocas opciones, sonará el pistoletazo de salida para la sucesión del actual secretario general, António Guterres, el próximo 1 de enero.

Está previsto que a finales de julio los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.

Según El País, aunque no puede descartarse la presentación ulterior de otros candidatos -el plazo oficioso terminó el 1 de abril, pero no es definitivo-, el liderazgo de la organización se decidirá entre tres latinoamericanos: Grynspan, Bachelet y Grossi. “No hay una regla escrita, pero la tradicional rotación geográfica permite imaginar que el elegido provendrá de esa región”, apuntó.