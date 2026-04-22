Los plazos que proyecta Quiroz para despachar la reforma clave de Kast

En la antesala del ingreso del proyecto Plan de Reconstrucción Nacional, la reforma clave del gobierno de José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tuvo una serie de reuniones con el mundo parlamentario para comprometer el apoyo a una tramitación rápida.

El jefe de la billetera fiscal conversó con diputados oficialistas que integran la Comisión de Hacienda -la primera instancia en que se revisará todo el proyecto-, también con el presidente de republicanos, Arturo Squella; y de la UDI, Guillermo Ramírez. Asimismo, mantuvo conversaciones con el PDG, partido que finalmente esta jornada manifestó que aprobará la idea de legislar.

Y es que la apuesta del ministro es tener completado el trámite legislativo durante junio, es decir, que pase por las tres comisiones en las que quedó alojado el proyecto (Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente), que sea visado por la Cámara Baja y finalmente despachado por el Senado.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Así lo manifestó él mismo desde el Congreso. “Estamos pensando que idealmente el proceso de aprobación en la Cámara quede terminado el 20 de mayo y que ojalá que esto quede totalmente despachado durante junio”, dijo en un punto de prensa.

A eso, el ministro agregó: “Es fundamental iniciar la segunda mitad del año con este proyecto aprobado y con el país poniéndose en marcha”.