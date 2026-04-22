Los sigilosos pasos de Quiroz en el Congreso para mantener el timón de tramitación del megaproyecto

A pesar de que el itinerario que acordó la Cámara de Diputados para tramitar el megaproyecto del Presidente José Antonio Kast, no era el que esperaba el gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (independiente), logró amarrar una serie de compromisos con legisladores oficialistas para tratar de mantener los plazos y poder despachar a ley la iniciativa en un par de meses.

Incluso, si bien en el mismo Ejecutivo se había puesto como meta las Fiestas Patrias para tener culminada esta propuesta gubernamental, que ingresó este martes a tramitación por la Cámara, tras la ronda de reuniones surgió un plazo incluso más optimista: tener completado el trámite legislativo a fines de junio, según comentaron parlamentarios del oficialismo.

Para remarcar la necesidad de ajustar los tiempos de tramitación, Quiroz almorzó en el comedor de la vicepresidencia de la Cámara Alta, con parlamentarios de la alianza de gobierno que integran las comisiones de Hacienda ambas ramas del Congreso.

Entre los asistentes estaban los senadores Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (indep. republicano) y María José Gatica (RN), además del anfitrión del encuentro, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI). También llegaron los diputados Agustín Romero (republicano), Fernando Ugarte (republicano) y Jaime Coloma (UDI), entre otros.

Algunos diputados, en todo caso, no alcanzaron a llegar porque la votación en la sala del proyecto de Escuela Protegidas se prolongó hasta pasadas las 14.30 hrs., pese a ello igualmente adhirieron posteriormente a la idea de apurar la discusión.

Esta idea ya había sido esbozada públicamente por el ministro. De hecho, en una entrevista con El Mercurio, el titular de Hacienda había fijado como primera meta que la Cámara sacara el proyecto antes del 1° de junio, fecha en que el Presidente Kast tiene que hacer primera cuenta ante el Congreso Pleno.

Si bien ese objetivo fue puesto en duda por voces dentro del oficialismo, este miércoles en la mañana la disposición de avanzar con celeridad seguía vigente. Incluso, varios diputados de derecha se comprometieron a sacar la iniciativa en mayo desde la Cámara, abriéndose a la posibilidad de sacrificar semanas distritales (período de trabajo en terreno en que no hay sesiones en Valparaíso).

“El compromiso con el ministro es poder tramitarlo de la forma más rápida y profunda posible. Esto no puede ser un tema solo de velocidad, tenemos que tener claro que este proyecto busca poner de pie a Chile, volver a tomar el camino al desarrollo y, sobre todo, el empleo. Hoy día tenemos 800 mil chilenos sin trabajo, buscando trabajo. Si es necesario trabajar todos los días, incluyendo la distrital, lo vamos a hacer. Eso hay que ser muy responsable... pero finalmente lo importante es que la discusión se haga de una forma madura y sin gustitos políticos”, dijo el diputado Ugarte (republicano).

“Nuestra idea es que esto avance lo más rápido posible, pero al mismo tiempo con una coordinación total sin perder el hilo conductor. Nosotros, sabiendo que la próxima semana es difícil que sea legislativa y poder tramitar la iniciativa, le dijimos al gobierno que tiene total disponibilidad contar con todos los días, de lunes a jueves o viernes, inclusive, si lo necesita y también la semana distrital (de mayo)”, añadió el diputado Coloma (UDI).

“El Congreso tiene que estar a la altura y tramitar con sentido de urgencia una ley que va a poner al país nuevamente en movimiento. Por mi parte, estoy completamente a disposición para sesionar durante la semana distrital si eso permite sacar adelante esta iniciativa”, comentó por su parte el diputado Eduardo Durán (RN), quien no alcanzó a llegar al almuerzo con Quiroz, pero que igualmente se ciñó a los planteamientos del ministro.

Para reforzar estos compromisos, el ministro se reunió cerca de las 16 horas en la oficina del titular de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), con presidentes de partidos oficialistas. A la cita concurrieron los senadores Arturo Squella (republicano) y el diputado Guillermo Ramírez (UDI).

No obstante, los planes del Ejecutivo requerían un aliado adicional para contar con los votos necesarios que permitan al menos aprobar la idea de legislar en la Cámara, ya que en el Senado, en teoría ya tienen una mayoría.

Con ese objetivo, el jefe económico fue parte de las conversaciones que sostuvieron representantes del gobierno con los diputados del PDG, que eran claves para asegurar el piso de aprobación.

Con ellos, Quiroz sostuvo una reunión telemática el lunes en la noche con el fin de escuchar propuestas que podrían ser incluidas en el megaproyecto o bien en una futura iniciativa presencial. Este martes, cerca del mediodía, volvió a recibir a una delegación del PDG, encabezada por los diputados Juan Marcelo Valenzuela, Tamara Ramírez y Zandra Parisi.

El acuerdo con el PDG, que el martes quedó casi cerrado por Quiroz, finalmente fue comunicado esta miércoles en la mañana, tras una reunión de los legisladores de ese partido con el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN).

A juicio de la diputada Pamela Jiles (PDG), García fue un puente para que Hacienda acogiera algunas de estas medidas que van desde entregar beneficios por la compra de medicamentos, pañales y la mantención de un estatuto tributario especial para las pymes.

En todo caso, las conversaciones con el PDG venían ya desde hace semanas, por contactos del equipó del ministro de Hacienda, con recados que fueron transmitidas al líder de esa colectividad, Franco Parisi.