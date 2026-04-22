Sticky Fingers regresa a Chile con show en el Teatro Caupolicán

Sticky Fingers regresa a Chile para presentarse en Santiago el próximo 19 de agosto. Conocida por su característica mezcla de rock psicodélico, reggae e indie soul, la banda la hará sonar en el Teatro Caupolicán.

Este esperado concierto marca el regreso de la banda a Chile desde 2022 y contará con The Terrys como invitados especiales.

En esta ocasión, el repertorio de Sticky Fingers incluirá todos los éxitos de su carrera, desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes.

Las entradas estarán disponibles con 20% de descuento exclusivo pagando con tarjetas Santander a partir del 28 de abril a las 11am. La venta general comenzará el jueves 30 de abril a las 11.01. Ambas modalidades en Ticketmaster.cl.