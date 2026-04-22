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    Reforma previsional: Cristián Rodríguez alerta por “creciente rol del Estado” y “el componente de reparto incorporado”

    El presidente de AAISA, controlador de Prudential AGF en Chile, y expresidente de AFP Habitat, también manifestó su preocupación por "las restricciones a la libertad de elección de las personas que introduce la reforma”. Sobre los cambios que se han impulsado en Chile, Perú y Colombia, dijo que “ninguna de las reformas abordó los problemas estructurales".

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    mario tellez

    “Mantenemos nuestra preocupación por el componente de reparto incorporado, el creciente rol del Estado y las restricciones a la libertad de elección de las personas que introduce la reforma”.

    De esa manera el actual presidente de Administradora Americana de Inversiones (AAISA) y expresidente de AFP Habitat, Cristián Rodríguez Allendes, se refirió a la reforma de pensiones que aprobó el anterior gobierno en el Congreso.

    En todo caso, en su carta a los accionistas contenida en la memoria anual de la empresa, también valoró dos ámbitos en esta ley: “El aumento del ahorro destinado a cuentas individuales y el reconocimiento de los años cotizados”.

    Asimismo, Rodríguez sostuvo que “el proceso de licitación de cartera, basado exclusivamente en precio, genera inquietud, ya que podría afectar la calidad de la gestión de inversiones, la atención a los afiliados y la solvencia de las administradoras”.

    Rodríguez no solo se refirió a la reforma previsional chilena, sino también a los cambios que se han impulsado en el resto de los países donde opera AAISA, que controla y gestiona AFP Habitat en Perú y AFP Colfondos en Colombia, además de Prudential AGF en Chile, y Prudential SAF en Perú. “El debate previsional ha sido, una vez más, uno de los ejes centrales de la agenda regulatoria en los países donde operamos”, dijo.

    En esa línea, comentó que en Perú, “la reforma de pensiones continuó avanzando en su implementación durante 2025, definiéndose aspectos clave como los esquemas de comisiones y las condiciones de transición del sistema”.

    Sin embargo, añadió que “la aprobación de un octavo retiro extraordinario de fondos representa un nuevo y significativo deterioro del ahorro previsional de los afiliados”.

    En Colombia, mencionó que “la reforma pensional que el gobierno esperaba implementar a partir de julio de 2025 no entró en vigencia durante el año. La Corte Constitucional suspendió su aplicación para analizar eventuales vicios en su tramitación legislativa, manteniéndose al cierre del período un escenario de alta incertidumbre, con múltiples procesos aún pendientes de resolución”.

    Agregó que “más allá de las complejidades jurídicas, la reforma incorpora un sistema de reparto aplicable a todos los afiliados, cuya sostenibilidad en el largo plazo resulta cuestionable. A ello se suma una serie de decretos que han implicado un aumento sustantivo en el nivel de ahorro requerido para financiar una pensión”.

    Así las cosas, Rodríguez aseguró que, “lamentablemente, ninguna de las reformas abordó los problemas estructurales de nuestros sistemas previsionales, principalmente la baja densidad de cotizaciones —asociada a la alta informalidad laboral— y la temprana edad de jubilación en relación con el aumento de la expectativa de vida. Esperamos que estos temas sean enfrentados en el corto plazo”.

    Los resultados

    Igualmente Rodríguez destacó los resultados que obtuvo AAISA en 2025: “Registramos una ganancia un 29,5% superior a la del año anterior y un resultado integral total un 43% mayor que en 2024”, enfatizó.

    El ejecutivo comentó que “tanto en Perú como en Colombia, nuestras operaciones mostraron mejores resultados, explicados por distintos factores”.

    Respecto de Perú, mencionó que “si bien la operación se vio afectada por los retiros de fondos desde las AFP, una cartera sólida, junto con los excelentes retornos de los fondos administrados —que, además de beneficiar a nuestros afiliados, impactan positivamente en nuestras reservas invertidas en esos mismos fondos—, permitió más que compensar el efecto negativo de dichos retiros”.

    En paralelo, respecto de Colombia sostuvo que “el aumento de los ingresos, sumado a una disminución en los costos operacionales producto del trabajo sostenido en la mejora de procesos, se tradujo en una importante mejora en el resultado final de Colfondos”.

    Adicionalmente, comentó que durante el año 2025, Andina Seguros, la compañía de seguros de vida creada en Colombia a fines de 2024, “registró un importante crecimiento, posicionándose entre las tres mayores emisoras de rentas vitalicias del país”.

    Es más, destacó que “fue autorizada para participar en el negocio de seguros previsionales, adjudicándose la cobertura para los afiliados de nuestra AFP Colfondos durante el año 2026″.

    En relación a Prudential AGF en Chile y Prudential SAF en Perú, comentó que “siguieron consolidando su modelo de negocio, en un entorno que presentó desafíos relevantes. Ambas administradoras participan en mercados competitivos y en proceso de maduración, donde la construcción de escala requiere tiempo, consistencia y la confianza progresiva de los inversionistas”.

    Sobre ambas, dijo que “si bien los resultados del año aún no alcanzan los niveles proyectados, estamos convencidos de que las bases del negocio son sólidas. Durante el período avanzamos en la definición de nuestra propuesta de valor, en el fortalecimiento de los equipos y en la consolidación de nuestros procesos de inversión. Abordamos estas operaciones con una visión de largo plazo, convencidos de su relevancia estratégica para capturar el crecimiento del ahorro e inversión voluntaria en los mercados donde estamos presentes”.

    Bajo este escenario, Rodríguez finalizó su carta a los accionistas afirmando: “Miramos el futuro con optimismo. AAISA ha dejado de ser un proyecto en construcción para consolidarse como una plataforma operativa con presencia en tres países, seis compañías y una oferta de valor integrada que abarca pensiones, seguros e inversiones”.

    Así, comentó que “nuestro objetivo hacia adelante es continuar fortaleciendo cada una de nuestras operaciones, profundizar las sinergias que ofrece nuestra estructura de grupo y evaluar oportunidades de expansión hacia nuevos mercados o segmentos donde podamos aportar valor de manera sostenible”.

    Por último, destacó: “Seguimos convencidos de que la capitalización individual, la gestión privada eficiente y el foco en el cliente constituyen pilares fundamentales para el desarrollo de sistemas previsionales y financieros inclusivos y sustentables. Esa convicción guía nuestro actuar y orienta nuestras decisiones”.

    Más sobre:PensionesReforma previsionalReforma de pensionesAFPHabitatAFP Habitat

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