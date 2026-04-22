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    SLEP Santiago Centro solicita desalojo en el Liceo de Aplicación por negativa de 10 estudiantes de deponer la toma

    Ocupación obligó a la suspensión de las actividades académicas y administrativas en el emblemático colegio capitalino.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro solicitó el desalojo de las dependencias del Liceo de Aplicación ante la toma protagonizado por alumnos del establecimiento capitalino.

    El SLEP emitió un comunicado detallando que durante la mañana de este miércoles, un grupo de 200 estudiantes procedió a la toma de las dependencias del emblemático liceo, lo que obligó a la suspensión de las actividades académicas y administrativas.

    “Ante la negativa de 10 estudiantes de deponer la ocupación de forma voluntaria, este Servicio Local -en cumplimiento de su deber legal de resguardar y asegurar la continuidad del servicio educativo- ha solicitado a las autoridades pertinentes el desalojo de las dependencias”, informaron.

    La ocupación se registró a 24 horas de que la Cámara de Diputados aprobara y despachara al Senado el proyecto de Escuelas Protegidas, una iniciativa que apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales dándoles mayores atribuciones, y permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas.

    El Servicio Local de Educación Pública Santiago Centro lamentó el tener que solicitar el desalojo.

    “Sin embargo, nuestra prioridad es garantizar un entorno seguro para todos los miembros de la comunidad educativa y evitar la pérdida de jornadas de clases que perjudican el proceso de aprendizaje de los jóvenes”, explicaron.

    Más sobre:EducaciónSLEP Santiago CentroLiceo de AplicaciónEscuelas Protegidas

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