Vigouroux lidera otra vez: el Championship manda en el balance de los chilenos en Europa en la temporada 25-26

Con el Mundial siendo la principal atracción del año, la temporada 2025-2026 del fútbol europeo acabó antes, ajustando aún más un calendario tan nutrido como agobiante. Todavía quedan resabios de la campaña que finalizó, dejando un dispar balance para los futbolistas chilenos que militan en el Viejo Continente. Unos sacaron cuentas alegres. Otros, en cambio, debieron digerir la amarga sensación de la escasa continuidad y/o preponderancia.

El Deportivo revisó las estadísticas de 36 jugadores nacionales durante su estadía en Europa durante el curso pasado, incluyendo a quienes estuvieron solo media temporada. Este barrido solo contempla lo realizado en campeonatos de liga (independiente a la categoría). Y tal como sucedió en la campaña anterior, Lawrence Vigouroux volvió a destacar por sus números.

El portero del Swansea, consolidado en la Roja bajo el mando de Nicolás Córdova (fue, con distancia, el más destacado en la derrota con Portugal del sábado), es el jugador chileno con más partidos jugados en ligas europeas por segunda temporada consecutiva. Sumó 45 presencias con el cuadro galés, todas como titular, en el Championship. Completó un total de 4.050 minutos. “Estoy orgulloso, fue exigente pero también una de mis mejores temporadas personales hasta ahora”, posteó en su cuenta de X el pasado 6 de mayo, tras concluir la segunda división inglesa. Registró 145 atajadas, tuvo 12 vallas invictas y encajó 58 goles.

La categoría de plata de Inglaterra brindó los rendimientos más interesantes de los chilenos en el Viejo Continente, ya sea en relevancia como en continuidad. Tres de los cuatro con más minutos jugados corresponden al Championship. Tras Vigouroux aparece Ben Brereton, con 3.067′ en 40 encuentros con la camiseta del Derby County (39 de ellos desde el arranque). El chileno-inglés recuperó sensaciones en The Rams, con siete goles y tres asistencias, y peleando por entrar en los playoffs del ascenso hasta la última jornada. Debe volver al Southampton, club dueño de su carta.

Por su parte, Marcelino Núñez sumó 2.233 minutos en 38 partidos con Ipswich Town, consiguiendo el gran anhelo de ascender a la Premier League. Entre los tres representantes en el Championship se coló Junior Fernandes, el tercero con más presencia en Europa. El delantero tocopillano alcanzó los 2.289′ en 35 presentaciones con el Keciorengücü, de la segunda división de Turquía. Si bien alcanzó los playoffs por el ascenso a la Superliga, quedó en el camino. Esto, a diferencia de Martín Rodríguez, quien sí subió a Primera con Erzurumspor.

Además de los recién mencionados, otros cuatro futbolistas superaron la barrera de los dos mil minutos en la temporada: Ignacio Saavedra, entre Sochi y Rubin Kazán (ambos de Rusia); Guillermo Maripán, con el Torino; Jordhy Thompson, en el Orenburg ruso; y Gabriel Suazo, en el Sevilla.

Más minutos jugados:

Jugador (Club) Minutos PJ (TIT) Lawrence Vigouroux (Swansea) 4050 45 (45) Ben Brereton (Derby County) 3067 40 (39) Junior Fernandes (Keciorengücü) 2289 35 (25) Marcelino Núñez (Ipswich Town) 2233 38 (25) Ignacio Saavedra (Sochi y Rubin Kazán) 2216 29 (24) Guillermo Maripán (Torino) 2151 27 (24) Jordhy Thompson (Orenburg) 2142 28 (24) Gabriel Suazo (Sevilla) 2096 29 (25) Datos: Sofascore

¿Dónde aparece Alexis Sánchez? El tocopillano está lejos de la vanguardia, en esta revisión. Con 28 partidos disputados (solo 11 de titular), el Niño Maravilla sumó 1.305 minutos en LaLiga con el Sevilla. Futbolistas en competencias menores tuvieron más presencia en sus torneos que el goleador histórico de la Roja, como por ejemplo Ricardo Escobar, Reinaldo Ahumada e Ignacio Pinilla, un trío de chilenos del Penya Encarnada de la Primera División de Andorra. También lo superó Nils Reichmuth, el chileno-suizo que debutó en la Roja ante Portugal, con 1.425 minutos en 32 cotejos con el Thun, campeón de la Superliga helvética.

Los que menos jugaron

En la parte baja de la tabla aparecen quienes tuvieron escasa continuidad y presencia en sus respectivos elencos. Hay una excepción: Niklas Castro. El chileno-noruego no ha jugado en la liga de Noruega 2026 (se juega en año calendario) producto de una grave lesión: fue operado del tendón de Aquiles. Entre los que sí jugaron, el de menos actividad fue Damián Pizarro. En la media temporada que tuvo en Le Havre de Francia, jugó apenas 26 minutos en dos partidos. Su cesión desde Udinese terminó anticipadamente y encontró una nueva oportunidad en Racing, en la que tampoco ha tenido la regularidad deseada.

Otro juvenil nacional que no contó con gran presencia fue Matías Pérez en el Lecce de Italia. El mundialista Sub 20 fue transferido desde Curicó Unido directo a la Serie A, como una opción de crecimiento profesional para el defensor. Si bien contó con múltiples citaciones al primer equipo, apenas disputó un partido: fue ante la Juventus, en Turín, donde duró 32 minutos en la cancha.

Con media campaña en Europa, seleccionados nacionales como Felipe Loyola y Lucas Cepeda no alcanzaron los mil minutos. El ex Independiente de Avellaneda jugó 11 partidos con el descendido Pisa (538′), mientras que el formado en Wanderers sumó 10 presencias en el Elche, que se salvó del descenso en España en la última fecha (405′). Otro seleccionado chileno como Francisco Sierralta, quien estuvo todo el curso en el Auxerre de Francia, jugó la misma cantidad de partidos que Cepeda.

Los goleadores:

Jugador (Club) Goles Asistencias Junior Fernandes (Keciorengücü) 13 6 Ben Brereton (Derby County) 7 3 Ignacio Pinilla (Penya Encarnada) 7 0 Darío Osorio (Midtjylland) 6 6 Ángelo Sagal (AEL Novibet) 6 3 Martín Rodríguez (Erzurumspor) 6 5

Junior, el de los goles

El goleador chileno en ligas europeas en 25-26 fue Junior Fernandes, con 13 tantos en el Keciorengücü, de la segunda división turca. Si se añaden las asistencias, el exatacante de Cobreloa y la U participó directamente en 19 goles de su escuadra. El exinternacional chileno ha encontrado un nicho en el ascenso turco.

En el ranking de anotadores le sigue Ben Brereton, con siete aciertos en el Derby County, igualado con Ignacio Pinilla, en el Penya Encarnada de Andorra. Luego, tres futbolistas aparecen con seis anotaciones: Darío Osorio (Midtjylland de Dinamarca), Ángelo Sagal (AEL Novibet de Grecia) y Martín Rodríguez (Erzurumspor de Turquía). Mientras Sagal descendió a Segunda, el ex Ñublense subió a Primera.

Respecto a las asistencias, brilló Marcelino Núñez, con ocho en Ipswich Town. Con seis, están Fernandes y Osorio. Con cinco, asoma Jordhy Thompson, de buenas cifras en Orenburg, que mantuvo la categoría en la Premier de Rusia (participó en 10 tantos).