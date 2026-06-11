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    Sismo de magnitud 5,5 se registra en el norte y SHOA descarta amenaza de tsunami

    Epicentro se ubicó a 48 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo. Hubo otros dos temblores minutos antes.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Tendencias / La Tercera

    Un sismo de una magnitud 5,5 se registró a las 8.22 horas de este jueves en la Región de Atacama.

    El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 48 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, Huasco, a una profundidad de 33 kilómetros.

    En la misma zona, a las 8.02, se registró un sismo de magnitud 4,4 y luego, a las 8.06, otro temblor magnitud 5,4. También hubo movimientos registrados en la hora previa.

    Por su parte, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada emitió un boletín reportando que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

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