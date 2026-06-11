Sismo de magnitud 5,5 se registra en el norte y SHOA descarta amenaza de tsunami

Un sismo de una magnitud 5,5 se registró a las 8.22 horas de este jueves en la Región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 48 kilómetros al noroeste de Carrizal Bajo, Huasco, a una profundidad de 33 kilómetros.

En la misma zona, a las 8.02, se registró un sismo de magnitud 4,4 y luego, a las 8.06, otro temblor magnitud 5,4. También hubo movimientos registrados en la hora previa.

Por su parte, el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada emitió un boletín reportando que “las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.