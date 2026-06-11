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    Política

    Constanza Martínez (FA) acusa que embargos a deudores del CAE son “inmorales e ilegales” y emplaza a Quiroz a corregirlos

    La presidenta del Frente Amplio también abordó los dichos del ministro de Hacienda en cuanto al gobierno del expresidente Boric, indicando que “un ministro de Estado no puede querer permanentemente hacer de su gestión un problema de la gestión anterior".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    CONSTANZA MARTINEZ FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, abordó esta jornada los cuestionados embargos de cuentas corrientes asociados a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) realizados por la Tesorería General de la República.

    Consultada al respecto en Radio Duna, Martínez apuntó a que en el tema del CAE “tienen una diferencia fundamental” con el oficialismo, en el sentido que este es un sistema “caro, malo, no solo para el país, para las instituciones de educación superior, porque supone una cantidad de recursos que es exorbitante”.

    “Si realmente quisiéramos pensaren la estabilidad fiscal, ya se habría aprobado el proyecto de FES que nosotros presentamos”, argumentó.

    Junto con esto, calificó los embargos realizados a las cuentas corrientes de las personas “de una indolencia e inmoralidad que yo no había visto con anterioridad”.

    “La decisión a mi juicio es inmoral e ilegal de meterse a las cuentas de la gente que gana poca plata y sacárselas completa, es una cuestión que hoy en Chile es ilegal”, sentenció.

    En este sentido, Martínez arrementió contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que “ha tratado todo el tiempo de hablar de los deudores del CAE como si fueran unos millonarios que están tomando alcohol arriba de un yate básicamente, y eso, recordemos, tenía que ver con las personas que tenían AFP”.

    Yo no sé si de repente no saben a quién le están cobrando, pero han insistido muchas veces con que la gente que es deutora del CAE no quiere pagar, que esa es como la generalidad del proceso”, sostuvo, indicando que esa no era la realidad de todos.

    En esto, la presidenta del FA apuntó a que cerca del 50% de los deudores del CAE ganan menos que 750 mil pesos, “y en cualquier lugar, uno sabe que entre el arriendo, el aumento del costo de la vida, las propias decisiones que ha tomado este gobierno, se vuelve muy difícil la vida”.

    Asimimo, Martínez también criticó la declaración realizada por el ministro ayer, en donde planteó a los estudiantes que no estudien carreras que no van a tener campo laboral.

    “Si hay esa concepción de lo que debe hacer un gobierno frente a todas las personas que viven en el país, por lo tanto, a todos quienes ellos gobiernan, me parece que estamos equivocando el rumbo de manera bastante indolente”, sostuvo.

    En cuanto al mecanismo que utilizó la TGR para embargar los montos de las cuentas corrientes de las personas, apuntó, “surgió para poder cobrar impuestos, no para cobrar una deuda contraída, en este caso por educación.

    Por otra parte, consultada sobre las declaraciones del oficialismo que culpan a que la administración anterior del expresidente Gabriel Boric habría generado una cultura que propició que la gente dejara de pagar del CAE, Martínez indicó que en la discusión "se trata todo el rato de buscar una triquiñuela para decir que la culpa es de otro" cuando fue el gobierno actual el que ha dicho que hay que cobrar CAE “no importando la contingencia del ingreso, no importando la situación económica”.

    En esta decisión, afirmó tajante, “se equivocaron”.

    “Lo que pasó el fin de semana es demasiado grave, y creo que un ministro de Estado no puede querer permanentemente hacer de su gestión un problema de la gestión anterior, porque él es el ministro hoy día, él tiene que gobernar para todos los chilenos, y ellos se equivocaron”, sentenció.

    En esto, hizo un llamado a Quiroz para solucionar esta situación.

    “Necesito que el ministro, que se equivocó al decirnos que todos los que deudaban el CAE ganaban 5 millones de pesos, resuelva el problema de las cuentas corrientes de todos los chilenos que fueron saqueados por la tesorería”, sostuvo.

    Más sobre:PolíticaFrente AmplioConstanza MartínezCAETGRTesorería General de la República

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