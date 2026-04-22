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    Fiscalía de Perú pide la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

    “Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa", declaró el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Foto: @JNE_Peru

    El Ministerio Público de Perú oficializó el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las presuntas irregularidades en la jornada de votación del pasado 12 de abril, durante la primera vuelta de la elección presidencial.

    Así lo informó el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien detalló que el requerimiento se presentó la noche de este martes, por lo que se aguarda que el juez de turno anuncie la fecha de la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal contra Corvetto y otros funcionarios del ente electoral, según informó la cadena RPP.

    “Eso queda a la decisión del juez, que debe resolver a la brevedad posible”, señaló el titular del Ministerio Público.

    Según señaló Gálvez, el pedido fue hecho por el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán, quien lidera la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

    “Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, declaró Gálvez.

    Asimismo, aseguró que la Fiscalía atribuye a Corvetto la presunta comisión de “colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones” durante su gestión como jefe de la ONPE, tras registrarse una serie de irregularidades en la jornada electoral del pasado 12 de abril. Asimismo, indicó que las investigaciones contra el exjefe de la ONPE continuarán.

    El fiscal de la Nación también detalló que Piero Corvetto ya entregó a la Fiscalía Anticorrupción sus pasaportes italiano y peruano.

    Más sobre:PerúeleccionesONPEPiero CorvettoFiscalíaMundo

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