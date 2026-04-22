PDI investiga arista de préstamos informales en secuestro de empresario de 84 años de San Miguel

Intensas negociaciones son las que está realizando la Policía de Investigaciones (PDI) por el presunto secuestro del empresario ferretero Jorge Vera (84), ocurrido durante la tarde del martes en la comuna de San Miguel.

Vera -quien es insulinodependiente- fue interceptado por desconocidos mientras se movilizaba en su camioneta, a eso de las 18.00 en las calles Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector de El Llano. Tres vehículos bloquearon su paso, al instante en que un grupo de sujetos lo obligó a mover su camioneta. Metros más allá, dejaron ese vehículo para pasar a otro y darse a la fuga. No hubo robo de especies, por lo que la policía se percató de que se trataba de un secuestro.

Al llegar, la policía encontró la camioneta con el motor encendido, las puertas abiertas y sin su conductor. La Fiscalía ECOH instruyó que las diligencias quedaran a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI.

Así las cosas, dicen fuentes de la investigación, hasta esta tarde la víctima seguía en cautiverio . Los detectives han estado comunicándose con los captores buscando la liberación de Vera. Clave en este tipo de procedimientos, dicen quienes los conocen, son “las pruebas de vida” que exigen los detectives para continuar con la comunicación. Esas pruebas deben ser analizadas por los investigadores de manera minuciosa para evitar engaños. Para no entorpecer la negociación, los investigadores no han entregado detalles del caso.

Eso sí, quienes conocen de la indagatoria, señalan que una de las aristas que investiga la policía está relacionada a otras actividades que realiza Vera. Una de ellas sería que oficia como prestamista informal. Por ese motivo se sospecha que el secuestro que sufrió este martes respondería a un hecho vinculado en ese sentido.

Vera, además de ser empresario ferretero, está vinculada a las carreras de caballo. La víctima es dueño de al menos siete caballos que compiten en el Hipódromo de Chile . Ha sido dueño de caballos desde fines de la década de los 40, manteniendo una tradición familiar. En ese sentido, hace algunos meses, Vera celebraba un triunfo con uno de sus caballos en el Hipódromo de Concepción.

De esta forma, las actividades en hípica de Vera y su “buen pasar”, dicen quienes saben del caso, serían de conocimiento de los presuntos secuestradores.

Caso “delicado”

“Él iba llegando a su casa y por lo que se ve en las cámaras solo lo cambian de auto, no hubo robo de auto. El auto lo dejan botado a la vuelta de la casa, entonces no hay un asalto. No quisieron robarle la camioneta, no hubo un portonazo, no le robaron el celular. Ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro”, explicó el martes la vocera de la familia, Paola Torres.

“Lo deben haber estando esperando afuera de su casa”, dijo Torres, quien agregó que hace unas semanas le habían robado su celular.

Por su lado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, hizo hincapié en lo delicado del caso. “Esa investigación está a cargo de la BIPE, que es la policía especializada de investigaciones en materia de secuestro. Es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de Policía de Investigaciones, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible”, comentó.