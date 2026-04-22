“La fórmula está trabajándose por los asesores”: Gobierno no define aún el camino para resolver deuda con distribuidoras eléctricas

Será un proyecto de ley, se buscará que no suban las cuentas de la luz, y no se contempla por el momento un subsidio eléctrico.

Esto -principalmente- es todo lo que se sabe oficialmente de la fórmula que la ministra de Energía, Ximena Rincón, planea para liquidar la deuda con las distribuidoras eléctricas por el proceso vinculado al Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024, y cuyo plazo de pago inicial de abril fue postergado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al 1 de julio.

“El ministerio está trabajando, hemos realizado ya varias reuniones con los asesores de ustedes en una fórmula que nos permita enfrentar esta situación y, ojalá, no solo esto, no solo la deuda, sino que también el atraso en los cálculos del VAD, porque ya estamos atrasados un periodo entero y ya estamos atrasados en el siguiente”, declaró la ministra de Energía, Ximena Rincón, en la sesión de Minería y Energía de la Cámara de este miércoles.

“La fórmula que estamos trabajando con ustedes, esperamos nos permita abordar todo este escenario (...) la fórmula está trabajándose por los asesores”, afirmó.

Aunque las medidas oficiales no están confirmadas, el académico Humberto Verdejo delineó al menos cuatro opciones que podrían funcionar para la resolución de la deuda. Una de ellas busca generar un cargo único diferenciado, y aprovecha una baja en las cuentas de la luz que se experimentará a partir del 1 de enero de 2028, gracias a la disminución del cargo MPC (Mecanismo de Protección al Cliente).

Este fue creado el 2022 (Ley 21.472) para saldar la deuda por US$ 6.000 millones con las generadoras eléctricas tras su congelamiento tarifario.

Cuentas de la luz podrían subir hasta un 23% en octubre. Getty Images

Subsidio eléctrico

El proceso aguarda de expectativas. La semana pasada, por ejemplo, estalló una particular polémica al respecto, ya que se pensó que el subsidio eléctrico vigente finalizaba. La jefa de la cartera explicó este miércoles a Radio Duna, luego de otras aclaraciones, que el subsidio al que se refería era, exclusivamente, sobre la deuda por casi US$ 900 millones con las distribuidoras.

Y no a las convocatorias vigentes de subsidio eléctrico que iniciaron en julio de 2024. Donde este, el quinto y al que se puede postular y actualizar datos entre el 26 de mayo y el 5 de junio de este año, figura como el último.

La primera convocatoria del subsidio tuvo un valor disponible de US$ 53 millones, la segunda US$ 93 millones, la tercera US$ 94 millones y la cuarta US$ 78 millones. En total, fueron beneficiados 2.171.000 de hogares, y en promedio, fueron 1.755.228 de subsidiados.

“No es lo mismo el número de hogares que el número de subsidios, porque a veces son hogares nuevos, y a veces se repiten”, explicó Rincón en el Congreso, quien entregó el recuento de los subsidios. Para esta quinta convocatoria se prevé un monto disponible que asciende a los US$ 42 millones.

Rincón deslizó anteriormente en una sesión del Congreso que la “única vía” para resolver la deuda con las distribuidoras será a través de un proyecto de ley. En esa ocasión, también, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, dio a conocer en la sesión que el monto de la deuda con las distribuidoras llegaba a los US$ 897 millones.