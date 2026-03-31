SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Cuentas de la luz: las opciones de Rincón para liquidar deuda por más de US$800 millones con distribuidoras eléctricas

    Son, al menos, cuatro los caminos que tiene el gobierno para finiquitar la deuda que tienen los consumidores con las empresas distribuidoras de energía. Una de ellas, la de un cargo único diferenciado, aprovecha la baja en las cuentas de la luz que se experimentará a partir de 2028, tras la disminución del cobro por concepto MPC, un mecanismo empleado para resolver otra deuda con las empresas generadoras de energía.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Aton - José Antonio Kast y Ximena Rincón

    El país arrastra una deuda con las empresas distribuidoras de energía por años y que supera los US$800 millones. Corresponde al atraso en la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) que debía regir entre 2020 y 2024, y que se optó por postergar tras el estallido social y la pandemia de Covid-19. Esto ahora debe ser pagado en las cuentas de la luz por los consumidores. Si bien existe un mecanismo vigente para resolverlo, se están explorando otras vías que amortiguen el alza en las cuentas.

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) había definido que el cargo comenzaría a aplicarse desde abril; sin embargo, el organismo postergó para julio el cobro, de modo de no sumarlo a la fuerte subida de los combustibles que traspasó la semana pasada el gobierno, producto del conflicto armado en Medio Oriente.

    Este lunes la ministra de Energía, Ximena Rincón, dijo que esperan tener una fórmula para saldar la deuda pronto, e incluso, en menos de tres meses, que es el plazo que extendió la SEC. “Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que durante los próximos días demos con la fórmula (...) no nos vamos a tomar los tres meses que nos ha dado de prórroga la superintendenta”, declaró la autoridad.

    A su vez, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, dijo que estaban “bastante avanzados, por lo cual creemos que no nos vamos a tomar el plazo que se fija, hasta el 1 de julio”.

    Los cuatro caminos de la ministra

    Algunas de las opciones que tiene el gobierno, bajo el liderazgo en esta materia de la ministra Rincón, para resolver esta deuda, son principalmente cuatro. El académico Humberto Verdejo detalla las medidas que se barajan en el mundo eléctrico y que toman fuerza hasta el momento. Tres de ellas no generan intereses, mientras que una cuarta, sí. Asimismo, tres deben pasar por trámite legislativo, mientras que otra no, que es la propuesta vigente de la SEC.

    El primer camino es el que actualmente permite la ley y que emanó de la SEC en febrero pasado. El organismo instruyó a las empresas distribuidoras a calcular, cobrar y/o abonar el monto que figurara como pendiente a los consumidores. El problema de esta fórmula es que la cuenta de la luz le subirá más a unos que a otros. Al 65% de los clientes le aumentaría 5%, mientras que al 24% de los consumidores entre el 5% y 10%.

    Otra de las opciones la dejó sobre la mesa el gobierno anterior. El exbiministro de Economía y Energía, Álvaro García, trató de impulsar una propuesta, a poco más de un mes de dejar el cargo. Se trataba de un proyecto de ley con un cargo promedio de $1.450 por hogar en las cuentas de la luz durante cuatro años (48 meses), que en todo caso no alcanzó a ser enviado al Congreso. La fórmula contemplaba un incremento de 3,5% en las tarifas eléctricas.

    Esta incluye un subsidio para que el 40% de la población más vulnerable no pague el costo adicional. La propuesta de García estimaba un cargo de $8 por kilowatt hora. Una dificultad de esta opción es que no aprovecha una disminución tarifaria importante que se verá en dos años más, y que abre el paso a la opción tres: el cargo único diferenciado.

    Opción que aprovecha baja de 2028

    Esta alternativa, que apunta a un cargo único diferenciado, aprovecha una baja en las cuentas de la luz que se experimentará a partir del 1 de enero de 2028, gracias a la disminución del cargo MPC (Mecanismo de Protección al Cliente). Este fue creado el 2022 (Ley 21.472) para saldar la deuda por US$6.000 millones con las generadoras eléctricas tras su congelamiento tarifario.

    Si entre los años 2024 y 2027, y por este cargo, los consumidores deben pagar $24 por kilowatt hora, en el lapso 2028 y 2035 ese cobro disminuirá a $9 por kilowatt hora. Es justamente esa disminución que Verdejo observa como una oportunidad. Esta fórmula tendría un alza en las cuentas de la luz, en su etapa inicial, de 2%.

    El proyecto de García se acerca a esta opción, pero con la diferencia de que no aprovecha la disminución de 2028. La propuesta de cargo único diferenciado, que hace el académico, propone que en julio se paguen $4 por kilowatt hora durante un año y medio (18 meses), y que desde el 2028 -cuando se efectuará la disminución por concepto MPC- aumente a $12 por kilowatt hora.

    “Al hacer el cargo único diferenciado tienes un impacto mínimo ahora, y lo compensas con la disminución del MPC el 2028”, argumenta Verdejo. “En estricto rigor, los periodos más complicados son estos próximos 18 meses. Por eso, propongo que el cargo inicial de los 18 meses sea lo más bajo posible, para que con la baja del MPC del 2028 pueda subir más y que la gente igual vea una disminución en la cuenta, y eso garantice que pague la deuda rápido y no acumule más intereses. Porque ese es el problema. Cualquier postergación o cualquier préstamo a pagar la deuda va a implicar más intereses”, sostiene el profesor que alertó sobre el error tarifario de la Comisión Nacional de Energía (CNE) el año pasado.

    Precisamente, la cuarta opción, y la única que tendría intereses, dice relación con bancarizar la deuda, lo que permite postergar el impacto inmediato; sin embargo, tendría un alto costo financiero.

    A la fecha, la deuda con las distribuidoras es de más de US$800 millones. Pero esa deuda no tuvo ese valor siempre. La deuda que se terminó de acumular en mayo de 2024 era de unos US$730 millones. Hasta abril se acumulaban intereses por US$93 millones. Con la postergación reciente a julio, estos se incrementaron en US$13 millones, totalizando así US$106 millones en intereses acumulados.

    Más sobre:Ximena RincónMinisterio de Energíadistribuidoras eléctricasdeudaEnergíaHumberto VerdejoCuentas de la luz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado ve Imacec de febrero de hasta 1,2% luego de la publicación de los datos sectoriales

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza la ley que prohibía la “terapia de conversión” para menores LGBT

    Gobierno define detalles para el nuevo subsidio al empleo

    Empresa de call center en quiebra y Tenpo se enfrentan por deuda de $ 77 millones

    Lo más leído

    1.
    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    Industriales panaderos anticipan que precio del pan podría subir hasta un 10% por alza de los combustibles

    2.
    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    Quiebra exportadora de frutas con deudas por $55 mil millones, tras fracasar su segundo plan de reorganización

    3.
    De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus

    De las canchas a tribunales: Mauricio Pinilla y Patricio Rubio entre los 95 nuevos imputados en fraude de Primus

    4.
    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    Los camioneros le cierran la puerta a una paralización tras reunión del sector y encuentro con Presidente Kast

    5.
    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Estados Unidos concentra sus activos mineros de América Latina en Brasil y Chile se ubica en el séptimo lugar

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 30 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos
    Chile

    Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2027: estos son los precios y descuentos

    Destituyen a 25 funcionarios de la Municipalidad de Maipú por uso irregular de licencias médicas

    Comienzan pagos mensuales del Bono al Trabajo de la Mujer: revisa el monto correspondiente

    Mercado ve Imacec de febrero de hasta 1,2% luego de la publicación de los datos sectoriales
    Negocios

    Mercado ve Imacec de febrero de hasta 1,2% luego de la publicación de los datos sectoriales

    Cuentas de la luz: las opciones de Rincón para liquidar deuda por más de US$800 millones con distribuidoras eléctricas

    Gobierno define detalles para el nuevo subsidio al empleo

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes
    Tendencias

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Qué se sabe de la operación “encubierta” de Trump para que EEUU obtenga el control de Groenlandia, según reportes

    “Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial
    El Deportivo

    “Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial

    Daniel Garnero y Justo Giani abordan el veto a los hinchas de Boca Juniors en el duelo ante la UC por la Libertadores

    La dura confesión de Marcelo Bielsa a meses del Mundial: “Mi gestión en Uruguay fue perdiendo valor”

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano
    Mundo

    La ONU condena la muerte de dos ‘cascos azules’ en una explosión en el sur de Líbano

    Corte Suprema de EE.UU. rechaza la ley que prohibía la “terapia de conversión” para menores LGBT

    El Kremlin duda de la tregua de Pascua propuesta por Zelenski: “Que tome las decisiones adecuadas para la paz”

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre
    Paula

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa