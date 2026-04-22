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    Ipsa no logra recuperarse pese a extensión del alto al fuego en Medio Oriente y cierra nuevamente con pérdidas

    A pesar del anuncio de Donald Trump de extender el alto al fuego con Irán, esto no tuvo los efectos en el Ipsa, que estuvo cerca de caer bajo los 11.000 puntos.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    ipsa

    El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, cerró nuevamente con pérdidas alcanzando una caída del 1,14%, equivalente a 11,001 puntos, su menor valor desde el 9 de abril pasado. Esto pese al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender el alto al fuego en Irán.

    Este martes se había registrado una caída de 1,9%, explicada por la tensión que generaba el fin del plazo de paz establecido por Trump en Medio Oriente. Sin embargo, posterior al cierre de los mercados, el mandatario informó de forma oficial la extensión de la paz.

    Pese a la extensión del alto al fuego anunciado por Trump, Ipsa no logra recuperarse.

    Aunque es una buena noticia, los efectos no llegaron a sentirse en los mercados chilenos, donde la baja estuvo principalmente influenciada por Latam (-3,33%), Vapores (-2,82%) y Parque Arauco (-2,27%).

    Además, se observó una caída en la banca con caídas de Itaú (-3%), Banco de Chile (-2,56%) y Banco Santander (-1,67%).

    Sebastián Martínez, analista de mercados de la app de inversiones XTB, observa estas bajas en aerolíneas, consumo y banca como parte de un patrón que “es consistente con lo que hemos visto en abril, mes en el que el Ipsa ha estado muy sensible a factores globales, particularmente a la volatilidad asociada al conflicto en Medio Oriente y sus efectos en las tasas, el petróleo y la percepción de riesgo”.

    “En ese sentido, el movimiento de hoy no pareciera responder a una toma de utilidades, sino al ajuste de riesgo en un mercado que venía bastante valorizado y operando en rangos altos para el año”.

    El Ipsa también anotó cinco jornadas consecutivas a la baja, donde acumula una caída de 4,21%.

    Efecto del Plan de Reconstrucción

    Sobre la posibilidad de que el anuncio del Plan de Reconstrucción presentado hoy por el Presidente José Antonio Kast haya incidido en el comportamiento del Ipsa, Martínez de XTB considera que es más bien “de segundo orden”.

    “Este tipo de anuncios tiende a influir más por expectativas de mediano plazo en temas como inversión, actividad e impuestos que por movimientos inmediatos del mercado”, dice.

    “Además, el proyecto todavía enfrenta incertidumbre política y legislativa, lo que limita su capacidad de incorporar la expectativa de precios de forma directa por los inversionistas”, agrega.

    Aunque no descarta que el proyecto pueda tener efectos locales más adelante, Martínez considera que esto “dependerá de la claridad, la viabilidad y la velocidad de implementación de las medidas”.

    Wall Street sí celebró

    Los tres principales índices de Wall Street subieron y el Nasdaq (+1,64%) junto con el S&P 500 (1,05%) registraron récords. El Dow Jones por su parte subió 0,69%.

    La Bolsa de Nueva York había cerrado con la incertidumbre respecto al futuro de la guerra de Irán y este miércoles recogió el mayor optimismo del anuncio de extensión del cese al fuego por parte de Estados Unidos, que se conoció en la última parte de la jornada de este martes.

    Desde CNBC también resaltaron que la temporada de resultados de empresas al primer trimestre también mejoró el ánimo del mercado. Según datos de FactSet, citados por el medio, más del 80% de las compañías del S&P 500 que han presentado sus resultados hasta la fecha han superado las expectativas del mercado.

    Más sobre:IpsaMercadosDonald TrumpMedio OrienteConsumo

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