“La mañana más fría de junio”: temperaturas mínimas marcan bajo los 0°C en zona central del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indicó que este jueves se tuvo la mañana “más fría” de junio en la Región Metropolitana (RM) tras el paso del sistema frontal.

El aire frío y los cielos despejados favorecieron un intenso enfriamiento durante la madrugada. Los termómetros señalaron que Peldehue lideró los registros con -2,4°C, en la comuna de Colina. También destacó Pudahuel (-1,4°C) y Valdivia de Paine (-1,1°C).

Desde la DMC apuntaron que el pronóstico para el día, entre las regiones de Coquimbo y Metropolitana, es de cielo mayormente despejado por la mañana, variando a nublado por la tarde.

“Se esperan neblinas matinales sectorizadas, además de temperaturas de 0°C en valles. La región de O’Higgins espera cielo con nubosidad parcial y neblinas matinales, variando a nublado", indicaron.

Añadiendo que “por otro lado, las regiones de Maule, Ñuble y el Biobío presentarán cielo nublado, nieblas y neblinas en sectores de valles y chubascos en Lebu con viento de hasta 40 km/h hacia fines del día”.