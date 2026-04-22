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    Longton (RN) y relación con Republicanos: “Se generaron fracturas humanas que no están cicatrizadas y hay que superarlo”

    En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el senador de Renovación Nacional rememoró cómo sufrió "en carne propia" la "confrontación muy dura" de republicanos contra Chile Vamos previo al inicio del gobierno de José Antonio Kast y durante la administración de Sebastián Piñera. "Diferencias" que llamó a resolver porque, planteó, persisten entre ambos bloques.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

    La insistencia en “parcelar” la megarreforma de Reconstrucción Nacional, diferencias sobre la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores y las opiniones disímiles en la pérdida de gratuidad para estudiantes condenados por hechos de violencia son algunas de las discrepancias que parlamentarios de Renovación Nacional (RN) han evidenciado públicamente con el gobierno de José Antonio Kast y que han enfrentado a sectores del oficialismo, especialmente con el Partido Republicano.

    En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el senador de RN, Andrés Longton, abordó los desacuerdos y reconoció que entre Chile Vamos y Republicanos existen “fracturas que todavía no están suficientemente cicatrizadas”.

    Entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández, el parlamentario llamó superar esas diferencias con tal de “ser capaces de sostener una buena relación”.

    “Fui por dos periodos diputado y viví en carne propia cómo republicanos nos increpaba constantemente a propósito del segundo gobierno de (Sebastián) Piñera, a propósito de ciertas aperturas que nosotros teníamos”, partió diciendo, agregando que “hubo una confrontación en la forma que fue muy dura en su momento del Partido Republicano contra Chile Vamos y la verdad es que cuando tú tienes ciertas diferencias tienes maneras y maneras de expresarlas”.

    “Hay ciertas diferencias que uno necesariamente tiene que hacerlo puertas adentro para efectos de no generar fracturas humanas y políticas. Y yo creo que se generaron fracturas humanas que todavía no están suficientemente cicatrizadas. Y creo que eso hay que superarlo", planteó.

    “Hay que superar esa diferencia sobre todo cuando somos parte de un gobierno”, recalcó, sincerando que en la Cámara de Diputados “esa diferencia aún no se resuelve del todo desde el punto de vista de la forma”.

    Longton ejemplificó ese punto con el duro cuestionamiento que el diputado republicano Cristián Araya realizó en X contra los diputados Ximena Ossandón (RN), Juan Carlos Beltrán (RN) y Jorge Guzmán (Evópoli) en el marco del debate sobre el proyecto de ‘Escuelas Protegidas’.

    “No fue una conducta adecuada”, reprochó el senador, agregando que “tuitear algo así me parece que genera más daño que contribuir a generar una sana relación, sobre todo con los propios”.

    Consultado sobre “las heridas que aún no cicatrizan”, el parlamentario planteó que éstas se generaron por la pulsión del Partido Republicano para “marcar la diferencia” con Chile Vamos previo al inicio del actual gobierno.

    “Las confianzas en política primero se generan desde el humano y ahí uno acerca posiciones. Yo creo que faltó construir ese fiato, porque hubo un intento de tener la hegemonía del sector en el periodo anterior. La hegemonía del sector se trataba de imponer o lograr mediante la diferenciación”, aseguró.

    Con todo, el senador reiteró que ahora se deben “acercar posiciones”.

    “Podemos tener diferencias, pero esas diferencias se pueden resolver. Porque todos contribuimos a ampliar el arco de la derecha y del centro político. Entonces si queremos eventualmente una coalición el día de mañana o partidos que respalden al gobierno de manera permanente, tenemos que ser capaces de sostener una buena relación en el tiempo para que ese fiato nos permita el día de mañana gobernar no solamente cuatro años”, dijo.

    Así, el senador también realizó una autocrítica sobre RN: la falta de “disciplina” que, a su juicio, tiene la colectividad a la hora de criticar a sus socios.

    “No tenemos ese ordenamiento y esa disciplina que implica cuidar ciertas formas, sobre todo en la crítica y la manera de hacerla, porque nos falta disciplina institucional o partidaria. Y eso quizás no es nada nuevo”, sostuvo.

    Revisa la entrevista completa en el video:

    Más sobre:Desde la RedacciónAndrés LongtonRNChile VamosPartido RepublicanoOficialismo

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