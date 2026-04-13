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    Ximena Ossandón y megarreforma de reconstrucción nacional: “Vamos a insistir hasta el final” con parcelarla

    En el programa Desde la Redacción de La Tercera, la diputada RN descartó "fuego amigo" desde su partido, pero señaló que le planterará sus dudas al Presidente Kast en cita en Cerro Castillo. Asimismo, advirtió que el aspecto comunicacional es muy importante para no pagar tantos costos con la ciudadanía.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La vicepresidenta de la Cámara de Diputadas, Ximena Ossandón (RN), asegura que no existe “fuego amigo” desde su partido al gobierno. Sin embargo, advierte que va insistir “hasta el final” para que la megarreforma para la “reconstrucción nacional” se revise de manera parcelada.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la también vicepresidenta de Renovación Nacional, señaló que planteará su postura frente al Presidente José Antonio Kast en el cónclave que se realizará en el palacio de Cerro Castillo.

    “No tenemos que mofarnos, unos dicen que es la ley tutti frutti, el otro dice que ómibus, pero por lo que yo voy entendiendo, sin conocer el proyecto, a mí me da la sensación de que el avance de este proyecto es como, no sé si la columna vertebral, pero es muy muy importante para la realización del plan de gobierno que presentó el presidente Kast, al igual como fue alguna vez la reforma constitucional para Gabriel Boric. Yo creo que es muy importante que esto avance”, partió diciendo la parlamentaria.

    Sin embargo, Ossandón puso sus reparos: “Nosotros lo dijimos desde el día uno, nos hubiera gustado separar, parcelar, justamente para avanzar con las cosas que son más rápidas, porque claramente nos vamos a enfrascar, es cosa de ver a la oposición en este minuto, que lo único que hace es hablar del impuesto, de la baja al impuesto de primera categoría para las empresas. Entonces, al final, tú dices, ¿para qué le doy el gustito?“.

    “Yo lo hubiera separado, hubiera sido una sesión y tal vez probablemente el 98% del resto de las demás iniciativas podrían salir más rápido”, puntualizó.

    La parlamentaria no descartó que existan los votos para aprobar la megarreforma y que incluso haya organización del oficialismo para que se discuta el proyecto solo en la comisión de Hacienda, aquenque ella insistirá en que se discuta de manera separada.

    “Vamos a insistir hasta el final, porque yo estoy convencida de que si hay ciertos temas que los aislamos, todo el paquete medular va a avanzar mucho más rápido. Porque recordemos que hay una cosa bastante ideológica, con este cuento de un grupo que siempre le gusta bajar los impuestos a la empresa y al otro le gusta subirlo. Entonces, yo ya estoy escuchando todos los discursos y las intervenciones que van a haber en la sala, sin mover un ápice de la aguja”, explicó.

    Asimismo, la diputada de RN descartó que haya “fuego amigo” desde su partido, no obstante señaló que es necesario dar cuenta de ciertas situaciones.

    “Nosotros somos parte, somos colaboradores de este gobierno, nosotros la segunda vuelta apoyamos, si bien perdimos de forma rotunda en la primera,pero eso no quiere decir que uno sea, como nos intentaban poner, el fuego amigo, no. Porque todo el tiempo están buscando noticias y yo creo que eso es bien injusto al final porque los amigos se dicen las cosas también”, sostuvo.

    La diputada también advirtió que la megarreforma podría traer costos para el gobieno con la ciudadanía y por lo tantio, advirtió que es necesario que todo se comunique de buena manera

    “Yo creo que el tema es mucho más político, es la ciudadanía que va a tener que entender (...) Hay un aspecto comunicacional importante”, señaló Ossandón.

    Añadió que: “Yo siento que se van a cuadrar todos, pero no puedo firmarlo en piedra”.

    Además, Ossandón hizo otra advertencia sobre un punto de la megarrefora: las contribuciones.

    “A mí, ponte tú, dentro de este proyecto, que yo no lo conozco, a mí me mete ruido el tema de las contribuciones. Yo creo que las contribuciones, la justicia no es igual para todos. Mi postura es que los que tenemos y podemos pagar, tenemos que pagar, porque esto afecta de sobremanera al fondo municipal”, puntualizó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónXimena OssandónMegaproyectoPlan de Reconstrucción NacionalLey Miscelanea

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