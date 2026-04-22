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    Presidente del Congreso peruano sobre moción de censura contra Balcázar: “Se le dará trámite”

    Fernando Rospigliosi afirmó que la iniciativa presentada por el congresista Ilich López debe seguir el procedimiento legal y aclaró que, al estar el Poder Legislativo en periodo de funcionamiento, no se requieren las 78 firmas excepcionales que habitualmente se exigen para una destitución del actual jefe de Estado de Perú.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi. Imagen @congresoperu en X.

    El presidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, confirmó este miércoles que el Parlamento procederá con el trámite de la moción de censura impulsada contra el presidente José María Balcázar a solo dos meses de asumir el cargo.

    La iniciativa fue presentada por el congresista Ilich López para forzar la destitución de Balcázar, luego de que la decisión de paralizar la adquisición de aviones de combate F-16 provocara la renuncia de los ministros de Defensa, Carlos Díaz, y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, y una consiguiente crisis en el Ejecutivo peruano.

    “La seguridad nacional no se negocia!!! Fuera del cálculo geopolítico o de qué país venda los aviones al Perú, está la protección de los secretos de Estado y la defensa de nuestra seguridad nacional y territorial”, afirmó durante la mañana López en su cuenta en X.

    “He decidido impulsar la censura del presidente Balcázar, en el marco de nuestras facultades constitucionales, fortalecida por la defensa irrestricta a la Nación y su territorio”, agregó.

    Ante esto, en conversación con la prensa, Rospigliosi confirmó la viabilidad de la censura, enfatizando que, conforme al reglamento, “hay que darle trámite” a la iniciativa presentada por el tercer vicepresidente del Congreso y miembro de la comisión de Fiscalización.

    El líder del Poder Legislativo además explicó que el proceso se ajustará a los plazos establecidos, por esto, debido a que el Parlamento se encuentra en semana de representación, las comisiones ordinarias y el Pleno retomarán el debate de esta medida la próxima semana.

    De la misma forma, Rospigliosi aclaró que, al estar el Congreso en periodo de funcionamiento, no se requieren las 78 firmas excepcionales que habitualmente se exigen durante el receso parlamentario, con lo que se facilitaría la gestión de la moción contra Balcázar, como consignó Canal N.

    La crisis por la compra de F-16 a EE.UU.

    El presidente del Poder Legislativo peruano había advertido durante este miércoles que la decisión del Ejecutivo de frenar la compra de aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin podría tener graves consecuencias legales, económicas y geopolíticas para el país.

    Esto porque los contratos para la adquisición de las 24 aeronaves de combate F-16 Block 70 ya habían sido firmados días atrás, tras un proceso que tomó varios años. “Se han firmado los contratos y ahora se ha decidido no pagar y no honrar el compromiso. Eso le va a costar mucho al Perú”, afirmó.

    De la misma forma detalló que “este es un proceso que tiene años. No ha ocurrido de un día para otro y es indispensable para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas”, para luego calificar la situación de “inadmisible”.

    El congresista también argumentó que de no ejecutarse los pagos establecidos se podrían enfrentar penalidades contractuales y perder la opción de compra, apuntando a que el Congreso ya había aprobado los créditos necesarios para financiar la adquisición.

    En relación a la renuncia de los titulares de Defensa y Cancillería peruanos afirmó que representa una pérdida importante para el gabinete en un momento crítico.

    Aunque precisó que el Estado peruano está honrando sus compromisos financieros, ya que tiene información de que los pagos estratégicos del sector de Defensa ya se encuentran en curso, lo que desmentiría una paralización total de las obligaciones estatales.

    Ante el debate puntual sobre la inversión de US$3.500 millones para la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Rospigliosi reiteró que el Congreso cumplirá su función fiscalizadora una vez que se verifiquen las firmas necesarias en el documento. “Eso está establecido en el reglamento, no hay vuelta que darle”, dijo el líder del Poder Legislativo.

    Para poco después, a través de redes sociales, asegurar que el ministerio de Economía estaba efectuando hoy “el pago comprometido en los dos contratos que se firmaron el lunes 20, para la adquisición de aviones para la FAP”.

    Más sobre:PerúCongresoFernando RospigliosiMoción de censuraJosé María BalcázarIlich LópezCompra de avionesMundo

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