Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

La inteligencia artificial generativa ya superó la etapa de la novedad. Las empresas buscan sistemas que puedan tomar el control de flujos de trabajo completos. Esta es la premisa con la que Google Cloud inauguró su evento Next 2026, acuñando un concepto que definirá su hoja de ruta a corto y mediano plazo: la transición hacia las “empresas agénticas”.

El anuncio central es un stack unificado. La arquitectura busca que las organizaciones evolucionen de inteligencias artificiales reactivas hacia agentes autónomos que puedan percibir su entorno digital, razonar sobre los datos y actuar para generar resultados medibles.

“ Gemini Enterprise ahora funcionará como el sistema integral para la Era Agéntica : el tejido conectivo entre sus datos, su gente y todas sus aplicaciones que transforma los procesos en un flujo inteligente único”, explicó Thomas Kurian, CEO de Google Cloud.

Según la firma, el 75% de sus clientes ya utilizan productos de IA para potenciar sus negocios, procesando volúmenes inéditos que superan los 16.000 millones de tokens por minuto en los modelos propietarios de Google.

Gemini Enterprise: el cerebro de la operación

Para materializar esta autonomía, Google Cloud anunció la Gemini Enterprise Agent Platform, una evolución directa de su entorno Vertex AI.

Disponible a nivel global, esta plataforma permite a los equipos técnicos construir, escalar y gobernar agentes digitales integrados directamente con las operaciones de TI de cada compañía.

En términos simples, la plataforma opera como un catálogo que da acceso a otros modelos de inteligencia artificial a través de Model Garden . Esto incluye la última generación de modelos de la compañía:

Gemini 3.1 Pro.

Gemini 3.1 Flash Image.

Lyria 3.

La estrategia no se limita al ecosistema de Google, ya que permite a los desarrolladores utilizar modelos de terceros, como la familia 4.x (Opus, Sonnet y Haiku) de Anthropic, dándole a las empresas la flexibilidad de elegir el “cerebro” adecuado para cada tarea.

El hardware detrás del razonamiento

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La base física de este despliegue tecnológico también recibió una actualización fundamental. Google presentó su octava generación de Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU), dividiendo su arquitectura en dos chips especializados para maximizar la eficiencia y reducir costos:

TPU 8t : diseñado para reducir el tiempo de desarrollo de modelos de frontera de meses a semanas, equilibrando rendimiento de cómputo, memoria compartida y eficiencia energética.

TPU 8i: el motor para la experiencia “agéntica”. Está construido para procesar peticiones y entregar respuestas al instante. Cuenta con 288 GB de memoria de alto ancho de banda y triplica la memoria SRAM en el chip respecto a la generación anterior.

En conjunto, Google afirma que estas innovaciones ofrecen un 80% más de rendimiento por dólar en comparación con la versión anterior , permitiendo a las empresas gestionar el doble de volumen de operaciones con el mismo presupuesto.

Ciberseguridad y productividad automatizada

La autonomía digital trae consigo nuevos vectores de vulnerabilidad. Para abordarlos, Google Cloud profundizó su alianza con la plataforma Wiz, creando una solución de ciberseguridad impulsada por IA.

El agente de investigación de este sistema ya ha procesado más de 5 millones de alertas, reduciendo los tiempos de análisis manual de 30 minutos a apenas 60 segundos.

A esto se suman tres nuevos agentes integrados en Google Security Operations:

Dark Web Intelligence: crea perfiles de riesgo corporativo escaneando la web oscura. Threat Hunting Agent: busca proactivamente patrones de ataque novedosos que las defensas tradicionales no detectan. Detection Engineering Agent: automatiza la creación de reglas de detección de amenazas.

Además, el tradicional sistema reCAPTCHA evoluciona hacia Google Cloud Fraud Defense, una herramienta diseñada para discernir entre humanos, bots maliciosos y agentes legítimos, protegiendo todo el recorrido del comercio digital.

Finalmente, el impacto llegará a los usuarios finales a través de Workspace Intelligence. Google integró una capa semántica que conecta el contexto de correos, documentos y reuniones. Esto se traduce en bandejas de entrada proactivas (AI Inbox), la capacidad de hacer consultas transversales en toda la suite (Ask Gemini) y la creación de Google Drive Projects, espacios que organizan automáticamente la información y generan borradores imitando el estilo de escritura de cada usuario.

“La tecnología está aquí; ahora es el momento de construir el motor de crecimiento”, concluyó Kurian, marcando el inicio de una etapa donde la IA dejará de ser una herramienta de consulta para convertirse en un actor operativo dentro de las organizaciones.