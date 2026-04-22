Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

Gran Bretaña dio un paso inédito en su política de salud pública y tabaquismo.

El Parlamento aprobó este martes un proyecto de ley que busca crear una “generación libre de humo”, prohibiendo de forma permanente la venta de tabaco y productos de vapeo a quienes hayan nacido en 2009 o después .

La medida, informada por The New York Times, apunta a evitar que millones de personas adquieran el hábito de fumar a lo largo de su vida.

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¿Qué dice la nueva ley?

En la práctica, la legislación afecta a quienes hoy tienen 17 años o menos .

A diferencia de las restricciones tradicionales, que fijan una edad mínima para comprar cigarros, esta norma establece un límite que se irá desplazando con el tiempo.

Quiere decir que cada año, ese grupo no podrá acceder legalmente a productos de tabaco, incluso cuando alcance la adultez .

Así, la edad mínima de compra aumentará progresivamente, con el objetivo de reducir el consumo hasta hacerlo prácticamente inexistente.

El proyecto de ley aún debe recibir la aprobación final del rey Carlos III para entrar en vigor, pero ya contempla su aplicación en todo el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Según las autoridades, se trata de una estrategia de largo plazo que podría transformar los hábitos de consumo y disminuir de forma significativa las enfermedades asociadas al tabaquismo.

El secretario de Salud, Wes Streeting, defendió la iniciativa señalando que las personas incluidas en esta normativa serán “la primera generación libre de humo”, protegida “de una vida de adicción y daños” .

“Más vale prevenir que curar”, afirmó, en línea con el enfoque preventivo que impulsa la ley.

La legislación no solo aborda la venta de cigarros.

También introduce nuevos requisitos de licencia para los minoristas, normas más estrictas sobre el etiquetado de productos, controles a la publicidad y mayores restricciones para fumar y vapear en espacios públicos.

Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

Tabaquismo y salud en Reino Unido

Todo esto responde a un diagnóstico claro: el tabaquismo sigue siendo la principal causa prevenible de muerte, discapacidad y enfermedad en el país.

Las cifras respaldan la urgencia de la medida. En 2024, más de 5,3 millones de adultos en el Reino Unido eran fumadores, lo que equivale a más del 10% de la población adulta.

Cada año, el consumo de tabaco provoca cerca de 64.000 muertes y genera un costo estimado de casi US$ 29.000 millones en Reino Unido , considerando tanto la atención sanitaria como la pérdida de productividad.

Además, el impacto no es solo sanitario. El gobierno británico ha advertido que el tabaquismo también agrava las desigualdades sociales: alrededor de 500.000 hogares viven en la pobreza debido a gastos relacionados con el consumo de tabaco.