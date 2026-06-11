¿Cómo la Roja de Marcelo Bielsa esperó su primer partido en el Mundial Sudáfrica 2010?
México y Sudáfrica abrieron el torneo planetario. Waldo Ponce vivió la experiencia. En El Deportivo, el exdefensor cuenta cómo la Selección acortó la espera del primer choque en este torneo.
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