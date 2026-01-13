Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

Un reciente estudio internacional identificó los cuatro factores de riesgo que explican casi la totalidad de los infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV), enfermedades que cobran miles de vida cada año pero que pueden ser prevenibles.

En Chile, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), 40.000 personas mueren al año a causa de los ACV, es decir, una persona por cada hora.

Al mismo tiempo, la principal causa de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares, que afectan a aproximadamente 30.000 personas al año, lo que corresponde al 28% de las muertes totales registradas.

En este contexto, un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, arrojó un dato clave: existen cuatro factores de riesgo que están vinculados al 99% de los ataques cardíacos y los ACV a nivel mundial.

Los hallazgos entregan un enfoque preventivo, es decir, permite que las personas identifiquen y actúen sobre aspectos concretos en los que pueden intervenir para evitar complicaciones de salud.

1. Hipertensión arterial

Según el estudio publicado, la hipertensión fue el factor más comúnmente asociado con eventos cardiovasculares.

La presión arterial alta es un problema de salud común en nuestro país. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 36% de adultos chilenos padece esta enfermedad, cifra que se encuentra por encima del promedio mundial.

Esta enfermedad tiene un factor de riesgo sumado: se estima que entre un 30% y 45% de las personas que padecen hipertensión no presentan síntomas, lo que puede causar que miles vivan una vida sin enterarse del diagnóstico y sin someterse a tratamientos.

Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

Para prevenir la hipertensión y, al mismo tiempo los ACV y ataques cardíacos, los expertos recomiendan hacer chequeos preventivos de salud esporádicamente y realizar cambios de rutina que se inclinen a un estilo de vida saludable: mantener un peso adecuado, tener una dieta balanceada, reducir el consumo de alcohol, realizar actividad física, reducir el estrés y no fumar.

2. Colesterol alto

El colesterol alto es una enfermedad que afecta a aproximadamente un 35% de la población adulta, según los datos del Departamento de Estadísticas e Información de la Salud del Minsal.

La hipercolesterolemia (término médico de la patología) se desarrolla cuando una persona tiene niveles altos de sustancia grasa en la sangre, que se acumula en las arterias, dificulta el flujo de la sangre y aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Esta enfermedad es asintomática, es decir, no produce molestias en quien la padece, lo que la convierte en una patología silenciosa que constituye un grave riesgo para la salud.

Al igual que con la hipertensión, es importante realizar chequeos médicos junto a exámenes de sangre, al menos una vez al año. Entre los cambios de vida que se pueden llevar a cabo para prevenir esta enfermedad o para disminuir su impacto, se encuentran principalmente cambios en la dieta y en la actividad física.

Los expertos recomiendan restringir o disminuir la ingesta de la grasa animal saturada (queso, carne, embutidos, mantequilla, leche entera, etc), aumentar el consumo de vegetales, pescados y lácteos descremados, con el complemento de hacer ejercicio.

Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

3. Tabaquismo

El tabaquismo es la adicción a la nicotina, la sustancia química presente en los cigarros, en el tabaco y en los cigarrillos electrónicos. Según la Oficina de Prevención de Consumo de Tabaco del Minsal, el tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedad y muerte en el mundo .

La adicción a esta sustancia conlleva una alta mortalidad, alrededor de 50 muertes diarias asociadas al consumo. Además, fumar conlleva un gran riesgo para la salud, siendo los más graves las enfermedades al corazón y el cáncer.

Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

Si bien tratar una adicción es complejo, en Chile existen programas efectivos que combinan terapias psicológicas con tratamientos farmacológicos (parches de nicotina, vareniclina y bupropión) pero que deben ser utilizados siempre bajo supervisión médica .

Además, desde diciembre de 2025, el tratamiento gratuito para la adicción al tabaco se integró a las Garantías Explícitas en Salud (GES), ofreciendo el tratamiento a personas mayores de 25 años de forma gratuita en CESFAM y ayudar a quienes lo requieren.

4. Niveles altos de azúcar en la sangre

La hiperglucemia (término médico de la patología) es una enfermedad que se estima que afecta a 2 millones de chilenos adultos, lo que equivale aproximadamente a un 14% de la población que se encuentra en aquel rango etario.

La hiperglucemia, asociada directamente con la Diabetes tipo II, es una condición que afecta directamente a la producción suficiente de insulina en el cuerpo. Esto ocasiona que demasiada glucosa permanezca en la sangre y no llegue a las células. A largo plazo, esto puede dañar órganos vitales como el corazón.

Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

Sin embargo, esta condición puede no presentar síntomas, sobre todo en las etapas tempranas, que son esenciales para trabajar en un tratamiento.

Por esta razón, es importante que quienes tengan antecedentes familiares de diabetes o no llevan un estilo de vida saludable, se realicen exámenes médicos regularmente para estar a tiempo de detectar y tratar la patología.

Entre las principales estrategias para prevenir o manejar la hiperglucemia están los cambios en el estilo de vida: una alimentación equilibrada baja en azúcares y carbohidratos refinados, el control del peso corporal y la práctica constante de ejercicio físico se vuelven cruciales.

La evidencia es clara: la mayoría de los infartos y accidentes cerebrovasculares no son inevitables. Identificar y controlar estos cuatro factores de riesgo presentados por el estudio puede reducir de forma significativa la probabilidad de sufrir un evento grave.