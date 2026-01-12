SUSCRÍBETE POR $1100
    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Las últimas directrices nutricionales del gobierno de EE.UU. suponen uno de los cambios más profundos en décadas y reflejan un giro político y científico en la manera de entender la alimentación.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Durante décadas, la pirámide alimenticia estadounidense promovió los cereales como base de la dieta y relegó a las grasas y a la carne roja a un consumo ocasional. Esa lógica acaba de cambiar de forma drástica.

    La administración Trump publicó la semana pasada nuevas Guías Alimentarias para los Estadounidenses.

    Estas directrices marcan un quiebre con recomendaciones históricas y ponen el foco en reducir los alimentos ultraprocesados, mientras se reivindican productos como la leche entera, la mantequilla y la carne roja.

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora. Foto: archivo.

    ¿Qué alimentos se recomiendan?

    Según explicó The Washington Post, las directrices instan a priorizar “comida de verdad”: alimentos integrales, frutas y verduras en su forma original, proteínas de origen animal y vegetal, y cereales integrales.

    En contraste, llaman a evitar los productos envasados o listos para consumir que sean altos en azúcar, sodio o aditivos, como snacks, dulces, galletas y bebidas azucaradas.

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora. Foto: USDA

    Uno de los cambios más llamativos es la recomendación de consumir tres porciones diarias de lácteos, incluyendo opciones como leche entera y sin azúcar añadida.

    Esto supone un giro frente a décadas de consejos oficiales que promovían versiones descremadas o bajas en grasa para adultos, debido a la preocupación por las grasas saturadas.

    La nueva guía también respalda un mayor consumo de proteínas, incluyendo carnes rojas, que por años fueron limitadas por muchos nutricionistas.

    Además, establece un límite más concreto para el azúcar añadido: no más de 10 gramos por comida, una cifra que busca ser más fácil de entender que la recomendación previa de no superar el 10% de las calorías diarias provenientes de azúcares añadidos.

    Una nueva pirámide invertida

    El documento se presenta en un contexto político particular.

    El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha hecho de la reforma del sistema alimentario uno de los ejes de su agenda “Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo” (MAHA), enfocada en combatir las enfermedades crónicas y los problemas de salud infantil.

    “Mi mensaje es claro: coman comida de verdad”, dijo Kennedy el miércoles en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

    Las nuevas directrices también vienen acompañadas de una pirámide alimenticia invertida, con imágenes de un bistec, una porción de queso y una caja de leche entera en la parte superior.

    El gráfico sugiere priorizar proteínas, lácteos, grasas saludables, frutas y verduras, mientras que los granos pasan a ocupar una porción mucho menor que en versiones anteriores.

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora. Foto referencial: NatureMade.

    ¿Qué dicen los expertos?

    Expertos en nutrición han valorado positivamente el énfasis en reducir los alimentos ultraprocesados.

    Datos federales citados por The Washington Post indican que más de la mitad de las calorías que consumen los estadounidenses provienen de este tipo de productos, asociados a mayores riesgos de obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes.

    “El hecho de que estas directrices recomienden reducir su consumo supone un cambio radical en el modo en que el USDA y el HHS han abordado dichas directrices”, afirmó al medio Dariush Mozaffarian, cardiólogo y director del Food Is Medicine Institute de la Universidad de Tufts.

    Sin embargo, no todas las reacciones han sido de respaldo total.

    La Asociación Americana del Corazón elogió el foco en alimentos integrales, pero expresó preocupación por la inclusión de la carne roja y recomendó priorizar proteínas vegetales, mariscos y carnes magras, además de seguir privilegiando lácteos bajos en grasa.

    Lee también:

