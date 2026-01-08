Cuáles son las 6 vacunas que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de recomendar en EEUU

El calendario de vacunación infantil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos acaba de dar su cambio más radical en materia de salud: hay por lo menos seis vacunas que ya no son recomendadas para los niños.

Según las fuentes de distintos medios de comunicación estadounidenses, como el Washington Post, se trataría de una decisión que tomó “un alto adjunto del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.” de forma unilateral y sin precedentes.

La medida fue recibida con preocupación, en especial por expertos en salud pública y médicos que advierten que podrían debilitarse las protecciones contra una larga lista de enfermedades mortales que son prevenibles con la inoculación .

Para justificar la decisión, la administración de Donald Trump habría asegurado que quieren alinearse al modelo de inmunización de Dinamarca. No obstante, expertos han refutado que pueda compararse con EE.UU., al tratarse de un “caso atípico” que responde al sistema de salud y prevención particular con el que cuentan los daneses.

Mientras tanto, casi una decena de estados gobernados por demócratas han pedido a las familias que no se guíen por el calendario de los CDC y que continúen protegiendo a sus hijos con vacunas.

Estas son las 6 vacunas que ya no son recomendadas en Estados Unidos, y las enfermedades de las que protegían a los niños.

1. Hepatitis A

En Estados Unidos, ahora los CDC califican la vacuna contra el hepatitis A como únicamente recomendable para “grupos de alto riesgo” e instaron a que los médicos y padres decidan inocular a los niños “según las características individuales”.

La enfermedad suele ser transmitida por un virus muy contagioso que se encuentra en las heces y sangre de personas infectadas. Cualquier contacto cercano o el consumo de alimentos contaminados puede enfermar a la persona. En los casos más graves e infrecuentes, puede provocar insuficiencia hepática y el fallecimiento del paciente.

2. Hepatitis B

La segunda vacuna que ya no es recomendable para todos los niños, según la administración de Trump, es la que actúa contra la hepatitis b. Este virus también es altamente contagioso, y puede provocar enfermedades o lesiones hepáticas de por vida.

Suele ser transmitida mediante relaciones sexuales o al compartir agujas, por contacto directo con objetos domésticos y durante el parto, de madre a hijo.

3. Influenza

Aunque recientemente comenzó a circular una variante más poderosa de la influenza, de todas maneras los CDC dejaron de recomendar la vacuna que protege contra la gripe, una enfermedad que suele ser mortal para niños, adultos mayores y personas con condiciones médicas crónicas.

El virus se transmite con facilidad a través de las gotitas que expele una persona contagiada. Y dentro de las complicaciones más graves, están la neumonía, problemas cerebrales y deshidratación grave, todas potencialmente mortales.

Cuáles son las 6 vacunas que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dejaron de recomendar en EEUU. Foto: ARCHIVO.

4. Meningitis

La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, provocada por bacterias . Se propaga a través de la tos y estornudos, y puede causar complicaciones graves y la muerte.

Entre sus síntomas más comunes, están la presión, fiebre, rigidez de la nuca, dolor de cabeza, vómitos y alteraciones cognitivas.

Hasta ahora, según evidencian en el WP, hay vacunas disponibles contra cinco grupos de bacterias meningocócicas que eran recomendadas para todos los niños. No obstante, ahora están indicadas para personas de alto riesgo, como quienes tienen VIH o estudiantes universitarios que viven en dormitorios compartidos.

El tratamiento, con o sin vacuna, suele funcionar en la mayoría de los casos , siempre que sea temprano y oportuno. Según las cifras, una de cada seis personas muere a causa de la meningitis bacteriana.

5. Virus sincitial respiratorio

El virus sincicial o sincitial (VRS) suele provocar la hospitalización de cerca de 80.000 niños menores de 5 años en Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, el promedio es de 5.000 menores que deben atenderse en el hospital.

Se transmite a través del contacto con secreciones respiratorias de personas infectadas, así como objetos contaminados que hayan podido tocar. Entre las complicaciones más comunes, están la dificultad respiratoria y, en los casos más graves, la muerte , en especial en los niños más pequeños.

6. Rotavirus

El rotavirus es una enfermedad que, antes de que aparecieran las vacunas, provocaba la muerte de miles de personas, especialmente por la deshidratación que se gestaba por la diarrea.

El virus provoca gastroenteritis, una inflamación del estómago y los intestinos, además de vómitos, fiebre y dolor abdominal . Las complicaciones más graves suelen aparecer en bebés y niños pequeños, y puede requerir hospitalización para el tratamiento. Si es que no se atiende al menor, puede llegar a fallecer.

Se transmite por vía fecal-oral, a través de alimentos, agua u objetos contaminados con heces, y la mejor prevención, según los médicos, es la vacuna.