Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

Ya llegó a Chile. El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó el pasado 18 de diciembre el primer caso de influenza A H3N2 , una variante que se ha propagado en Europa y Estados Unidos —países que ingresan al invierno boreal— y que ha generado un alza en los casos y hospitalizaciones.

Se trata del subclado K de influenza, una cepa de esta enfermedad respiratoria y estacional.

No significa que sea un nuevo virus : cada año, la gripe “cambia de manera natural con el tiempo y dan origen a distintas ‘ramas’ del mismo virus”, aseguraron desde el Minsal.

Pero, ¿en qué región del país se registró el primer caso? ¿La vacuna de este año en Chile sirve como protección? ¿Quiénes deben vacunarse? Esto es todo lo que se sabe sobre el H3N2.

Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile Tendencias / La Tercera

Dónde se registró el primer caso de H3N2 en Chile

De acuerdo a las autoridades, el primer caso de la influenza H3N2 —también conocida como la “supergripe”— se registró en la Región de Ñuble .

La detección se logró a través de una “vigilancia genómica”, una estrategia de salud pública donde se analiza el material genético de virus, bacterias y otros organismos que están circulando en el país.

El paciente contagiado tiene un buen estado de salud y no ha presentado complicaciones.

“Hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones”, escribieron desde el Minsal.

¿Mi vacuna de influenza sirve para la nueva variante H3N2?

Han pasado varios meses desde que comenzó la campaña de vacunación contra la influenza en Chile. Esta usualmente se activa antes del invierno austral, pues es la temporada en la que suele haber un aumento de contagios.

Entonces, ¿es esta vacuna efectiva contra la variante A H3N2?

Desde el Minsal, aseguraron que “la evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización , y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026”.

Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile Tendencias / La Tercera

Esto quiere decir que quienes fueron vacunados a inicios o mediados de año, sí estarían protegidos contra la nueva cepa.

En países como Estados Unidos e Inglaterra, donde la vacuna antigripal también fue inyectada antes de la aparición del H3N2, los expertos aseguraron que ofrece “cierta protección que puede ayudar a prevenir enfermedades graves”, comunicaron desde el New York Times.

Hay laboratorios que están analizando su eficacia. Hasta ahora, los resultados preliminares son esperanzadores: en Reino Unido, los datos aseguran que la vacuna tiene una eficacia entre el 70 y 75% para prevenir la hospitalización en niños, y entre el 30 y 40% en adultos.

Por tanto, quienes no se han vacunado todavía, debiesen hacerlo para estar más protegidos .

Síntomas de la influenza H3N2

Quienes se han contagiado con la nueva variante de “supergripe” aseguran que los síntomas son similares a otras cepas de influenza . Aparecen rápido, y suelen ser intensos por unos días.

Entre los síntomas de H3N2, están:

Fatiga y dolor corporal.

Secreción nasal y congestión.

Dolor de garganta.

Dolor de cabeza.

Fiebre.

Escalofríos.

En caso de que sean muy severos y se presenten con dificultad respiratoria, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, será mejor acudir a urgencias para ser atendido por personal de salud.

Recomendaciones para prevenir el contagio de H3N2

Las recomendaciones del Minsal para prevenir un aumento de casos son:

Lavarse frecuentemente las manos.

Toser o estornudar con protocolo sanitario.

Quedarse en casa si tienes síntomas respiratorios.

Consultar oportunamente ante síntomas graves.

Además, las personas que deberían recibir vacunación contra la influenza , si es que no lo hicieron en marzo o julio, son: