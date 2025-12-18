“No es un virus pandémico”: Ministerio de Salud explica avance de la llamada “supergripe” H3N2 subclado K

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, abordó esta jornada el H3N2 subclado K, la llama “supergripe” que en las últimas semanas ha elevado las alertas en países de Europa y del hemisferio norte que atraviesan la temporada invernal y de influenza.

El pasado martes se confirmaron dos casos positivos en Perú, por lo que la jornada de ayer, la jefa de la cartera sanitaria asistió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con el fin de exponer el plan para controlar los contagios.

En entrevista con Radio Pauta esta mañana, la ministra Aguilera informó sobre la situación país en relación a este virus, explicando no es que se trata de un nuevo virus o una nueva cepa, como fue el caso en su momento con el Covid-19 y todas sus variantes.

“El H3N2 es un virus que está circulando hace décadas en todo el mundo”, explicó. La “supergripe” de la que se habla ahora, indicó, “es una nueva familia de ese H3N2, que se le ha llamado subclado K",

“Esto quiere decir que no es un nuevo virus, no es un virus pandémico, pero es un virus que es suficientemente modificado para haber adelantado el brote en el hemisferio norte, lo que ha generado toda esta expectación”, explicó.

Sobre sus características, indicó que no tiene un cuadro diferenciable de la influenza “regular”, y tampoco se ha demostrado que este virus subclado K sea más grave, “sino que simplemente tiene una capacidad de generar este aumento y este adelanto (de brote) porque tiene una capacidad de evadir los anticuerpos que nosotros ya teníamos preparados para el H3N”.

“ Entonces, genera que uno vuelva a enfermarse si ya tuvo la enfermedad por H3N2. Esto se ha detectado a nivel global, empezó en agosto, se cree que comenzó en Oceanía y de ahí pasó a Japón y entró al hemisferio norte”, expresó. “Y ya vemos que está en Perú”.

Vacunación contra el H3N2: a más tardar el 1 de marzo

En cuando al caso de Chile en particular, la secretaria de Estado recordó que nuestro país atravesó un brote primaveral de influenza, el cual justamente fue por H3N2, sin embargo, todavía no hay registro que existan contagios de este subclado K, aunque no descartó que se pudiese detectar próximamente.

“El Instituto de Salud Pública (ISP) no ha detectado la circulación del nuevo subclado, pero viendo que ya está en Perú y en Brasil, es probable que se detecte rápidamente, porque la gente viaja mucho, y esta es una enfermedad que se transmite persona a persona”, indicó.

En cuanto al plan integral de preparación y a la vacunación, la ministra hizo hincapié en la importancia de la inoculación contra la influenza, y la que se recibirá el 2026 está pensada para este subclado K.

“La vacuna que nosotros recibimos y que todavía está disponible -que es la de la temporada 2025- tiene una composición que ayuda a proteger contra los efectos graves de este virus”, expresó. Asimismo, la vacuna que se va a aplicar el próximo año -ya que cada año cambia en base a los virus circulantes- su formulación incluye una variante de la H3N2 que tiene mejor calce con este subclado K.

“Por lo tanto, la vacuna que nosotros vamos a recibir ahora en el verano, que ya la encargamos, va a tener probablemente una mayor protección”, indicó.

En esta línea, la ministra apuntó a que los adultos mayores -población que se ve más afectada por la influenza- que no se han vacunado, es importante que acudan a recibir ambas inoculaciones, la de este 2025, y luego la del 2026.

“Las personas mayores tienen que estar vacunadas contra la influenza, y si no se han vacunado se pueden vacunar (ahora), y en marzo tienen que volver a vacunarse con la nueva vacuna“, señaló.

Asimismo, esperan que la campaña de invierno comience a más tardar el 1 de marzo, considerando que el subclado K adelanta el brote.