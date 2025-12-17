Vacuna con nueva cepa y vigilancia: Ministra Aguilera entrega detalles del plan ante eventual llegada de la gripe H3N2

Ministra de Salud entrega detalles de la respuesta y preparación del país ante la posible llegada de nueva variante de la gripe H3N2.

Acompañada por la doctora Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud, la ministra Ximena Aguilera, entregó detalles ante la Cámara de Diputados de cómo el país se enfrenta ante la posible llegada del subclado K de la gripe H3N2, la que ya se encuentra en Perú.

En la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Aguilera señaló que el virus en cuestión es un patógeno que circula durante el año y que genera brotes estacionales, principalmente en otoño y primavera, con circulación en zonas de clima templado.

En esa línea, Aguilera detalló que “dentro de lo que está sucediendo a nivel, particularmente del hemisferio norte y ya se está extendiendo al sur, es el surgimiento de un nuevo subclado, que en el fondo, es un nuevo subtipo del H3N2”.

“Tuvo una pequeña variación, y eso es suficientemente distinto para que se produzca una situación de alerta, porque esos cambios antigénicos pueden afectar la transmisibilidad, la evasión inmune y raramente, pero potencialmente, la gravedad de la enfermedad”, agregó la titular de Salud.

En esa línea, afirmó que la nueva variante del subclado K, “produce evasión de la respuesta inmune, por lo tanto, un brote más grande, no necesariamente con cuadros más graves, pero más grande”.

En su exposición, Aguilera detalló que el nuevo subclado K se ha detectado en más de 34 países de forma creciente.

“Lo importante de este subclado es que se suele asociar que está produciendo un brote temprano, con una magnitud que está afectando, en el caso europeo, los sistemas de salud y que puede ser particularmente grave en las personas mayores”, agregó.

Frente a lo anterior, la ministra de Salud, aseveró que la vacuna usaba en el hemisferio norte “no calza” con el subclado K, no obstante, sigue siendo efectiva.

“En el caso del hemisferio sur, nosotros afortunadamente para la vacuna que vamos a aplicar viene con una cepa H3N2 que es de Singapur, que sí reaccionaría contra este subclado. O sea, que vamos a tener un mejor calce nosotros acá que el hemisferio norte”, anunció la ministra.

En línea con el riesgo de la influenza, Aguilera señaló que los grupos de mayor riesgo son los adultos mayores sobre los 65 años, con especial énfasis cuando el virus circulante es el H3N2; los niños menores de dos años, las mujeres embarazadas y en período de postparto, las personas con enfermedades crónicas, hepáticas y pulmonares, además de los inmunodeprimidas y las personas obesas.

Plan de acción

Con todo, la secretaria de Estado señaló que el país se prepara desde ya para enfrentar la llegada del subclado K del H3N2, el cual ya fue detectado en menores de edad en Perú.

En esa línea, señaló, entre otras, la aplicación de una vacuna que “calza” con la efectividad de esta nueva variante. “Lo mencionó el Presidente Gabriel Boric, en la reunión con el Presidente electo, ya preparamos que la vacunación va a iniciarse tan tempranamente como sea posible. Al menos va ser el primero de marzo. Si logramos que la vacuna sea liberada antes, vamos a empezar una semana antes”, prometió.

“Cuando la persona tiene la vacuna, se demora algunas semanas en lograr la inmunidad, por lo tanto, esa es una de las medidas que estamos tomando”, detalló Aguilera.

Asimismo, señaló que se están ajustando los planes para enfrentar una eventual sobre carga en los servicios de salud, como ocurre en cada Campaña de Invierno, para ajustar capacidad asistencial y la organización de los servicios.

“Es decir, la alerta que hacemos sanitaria preventiva, para que estén los recursos y que se puedan movilizar rápidamente. Lo hemos hecho en los dos últimos años, este año también lo vamos a hacer, el 2026, para que el gobierno entrante tenga la campaña y la vacunación ya lanzada”, sostuvo.

Además, ya se reforzó la vigilancia integrada y la publicación de una alerta preventiva por la influenza circulante. Asimismo, se prevé el manejo de antivirales para las personas de riesgo, por lo que se garantizará el diagnóstico y su acceso de las medicinas.

Aguilera, además, enfatizó que durante este jueves, se realizará una pauta informativa para comunicar los detalles de la próxima temporada de circulación de virus respiratorios.

Adelantó que “nosotros en la alerta vamos a instruir el uso obligatorio de mascarillas en las urgencias desde marzo, y bueno, dependiendo de cómo evolucione la situación podría ser antes”.