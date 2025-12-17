SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Este martes la ministra de Salud, Ximena Aguilera, asistió a la Cámara de Diputados para adelantar todas las medidas que se tomarán para hacer frente a la ola de contagios que puede provocar esta cepa de influenza. Además, en la reunión entre el presidente electo y el actual se abordó el tema de las vacunas.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    Reuniones internas, citas con autoridades, declaraciones públicas e, incluso, tema de conversación entre el presidente electo y el actual. Los últimos dos días, la influenza H3N2 -también conocida como la “supergripe”- se ha tomado la agenda de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Hace meses que un virus no provocaba ese tipo de movimiento, que después del Covid-19 volvió a las autoridades y a las personas más alertas a observar situaciones como que los contagios que ha provocado esta cepa de la H3N2 en el hemisferio norte han ido en aumento.

    Esta semana las alertas se elevaron aun más, luego de que el martes se confirmaran dos casos positivos en Perú. En ese contexto, y durante la última jornada, la jefa de la cartera sanitaria asistió a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados con el fin de exponer el plan para controlar los contagios de esta nueva cepa.

    Chile se prepara desde ya con todas las herramientas disponibles. Hemos aprendido de experiencias anteriores y estamos actuando de manera anticipada y coordinada para proteger la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables”, afirmó la secretaria de Estado.

    La preocupación principal está en la carga que le pueda producir a la red. Incluso, frente a los diputados -quienes venían solicitando medidas desde hacía unos días- la ministra manifestó que “lo importante de este subclado (nueva variante) es que se suele asociar que está produciendo un brote temprano, con una magnitud que está afectando, en el caso europeo, los sistemas de salud y que puede ser particularmente grave en las personas mayores”.

    María Teresa Valenzuela, directora del Observatorio de Salud del IPSUSS de la Universidad San Sebastián, también comparte la misma preocupación: “Puede haber una sobrecarga de atenciones de salud en los centros de la atención primaria, en los servicios de urgencia y en hospitalizaciones; sin embargo, un sistema público y privado preparado mitigará las consecuencias mayores”.

    Por eso recalca que “la amenaza es para todos los países. La diferencia está en cómo se enfrenta el riesgo mediante la prevención a través de la campaña de vacunación contra la influenza, logrando altas coberturas -sobre todo en la población de mayor riesgo-, la educación y la forma en que el sistema de salud responde a través de la vigilancia epidemiológica y de laboratorio. Chile cuenta con las herramientas necesarias y tiene experiencia en cómo responder".

    Frente a algunas presiones y ante la amenaza de que el panorama del hemisferio norte se replique en el país como ha ocurrido con otras enfermedades, la jefa de la cartera sanitaria comunicó ayer en la Comisión de Salud las medidas que tomarán para mitigar el impacto de esta influenza.

    Primero, afirmó que la vacuna contra la influenza que administrarán la próxima campaña protege contra esta cepa en particular. “Lo mencionó el Presidente Gabriel Boric en la reunión con el presidente electo: ya preparamos que la vacunación va a iniciarse tan tempranamente como sea posible. Al menos va ser el 1 de marzo. Si logramos que la vacuna sea liberada antes, vamos a empezar una semana antes”, prometió la autoridad de Salud. Fines de febrero es la meta del Ejecutivo.

    “Cuando la persona tiene la vacuna se demora algunas semanas en lograr la inmunidad, por lo tanto, esa es una de las medidas que estamos tomando”, detalló Aguilera.

    Asimismo, señaló que se están ajustando los planes para enfrentar una eventual sobrecarga en los servicios de salud, como ocurre en cada campaña de invierno, para ajustar capacidad asistencial y la organización de los servicios.

    “Es decir, la alerta que hacemos sanitaria preventiva, para que estén los recursos y que se puedan movilizar rápidamente. Lo hemos hecho en los dos últimos años, este año también lo vamos a hacer, el 2026, para que el gobierno entrante tenga la campaña y la vacunación ya lanzadas”, sostuvo.

