    ¿Podría la "supergripe" H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    La influenza A H3N2, conocida como "supergripe", está generando alerta mundial por el aumento de contagios. Un infectólogo explica los síntomas y analiza si podría llegar la enfermedad a Chile.

    Nicole Iporre
    La influenza A H3N2 —también conocida como la “supergripe”— ha encendido las alertas sanitarias del mundo, por un aumento sostenido de contagios, hospitalizaciones y cuadros graves, especialmente en Estados Unidos y Europa, donde están por entrar a la temporada de invierno.

    Mientras tanto, en Chile estamos lejos de la zona de contagio, y ad portas del verano. Sin embargo, persiste la duda de si es posible que los contagios se extiendan hacia nuestro sector, pese a las circunstancias diferentes con los países más afectados.

    Y es que en países cercanos, como Perú, se informó de al menos dos casos importados de H3N2.

    Un médico infectólogo analiza el escenario, explica los síntomas de esta “supergripe” y despeja dudas sobre la posibilidad de que llegue este virus al país.

    Los síntomas de la influenza H3N2

    El Dr. Carlos Pérez, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián dice, en conversación con La Tercera, que la influenza A H3N2 “se presenta de manera similar a la que ya conocemos, desde el punto de vista clínico”.

    En esta línea, los síntomas son parecidos a los de la influenza, que se propaga en el país todos los años, especialmente en épocas de invierno. Algunos de ellos son:

    • Escalofríos.
    • Fiebre.
    • Dolor de cabeza.
    • Dolor de garganta.
    • Secreción nasal.
    • Tos.

    Los cuadros más graves que pueden requerir hospitalización, explica el médico, suelen presentarse en la población vulnerable, como pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños pequeños, embarazadas y personas con sobrepeso.

    ¿Podría llegar el H3N2 a Chile?

    Pérez explica que la variante H3N2 es “distinta” a otras que ya habían circulado antes, lo que hace que la población sea más susceptible a infectarse y enfermarse.

    “Las vacunas actualmente en uso proveen una protección contra esta infección, especialmente contra enfermedades graves, pero la protección es menor dados los cambios genéticos que ha experimentado este virus”.

    En esta línea, el médico prevé que la variante seguirá circulando y “puede llegar a nuestro país (Chile) y producir un número importante de casos, como los que tuvimos al comienzo de este año” adelanta el médico.

    “De ahí la importancia de que todas las personas que pertenecen a los grupos objetivo de la vacuna contra la influenza, la reciban, porque esto les da una protección especialmente para enfermedades graves y la muerte”.

