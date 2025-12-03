VOTA INFORMADO por $1100
    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta epidemiológica por el sarampión, ante un aumento de casos en Argentina. Conoce los síntomas, cómo se contagia y quiénes deben vacunarse.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Un aumento de casos de sarampión y la baja tasa de vacunación han puesto la salud en Argentina en aprietos. Por la cercanía, Chile, a través del Ministerio de Salud, decidió emitir una alerta epidemiológica.

    De esta manera, y haciendo un llamado a la vacunación de los chilenos, se pretende evitar la llegada de la enfermedad al país, pues está erradicada desde 1993 gracias a la vacuna SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), que es segura y gratuita.

    Ante la posibilidad de que pudieran aparecer casos importados, el llamado de las autoridades es a vacunarse y revisar el esquema de cada persona.

    Pero, ¿qué es exactamente el sarampión? ¿Qué síntomas puede provocar? ¿Quiénes deben vacunarse o actualizar su vacuna?

    Qué es el sarampión

    El sarampión —también conocido como rubéola— es una enfermedad o infección provocada por un virus. Es altamente contagiosa y particularmente grave (y mortal) para los niños.

    Su característica principal es el sarpullido con manchas rojas. De acuerdo a Mayo Clinic, estas aparecen primero en el rostro y detrás de las orejas, para después extenderse hacia el pecho, espalda y pies.

    La persona contagiada puede transmitir el virus por ocho días (cuatro antes de que aparezca el sarpullido y cuatro después).

    El contagio suele darse a través de gotitas infectadas que se dispersan en el aire después de que una persona infectada tose, estornuda o habla. “Las gotitas infectadas pueden permanecer en el aire durante aproximadamente una hora” e incluso más tiempo sobre las superficies, informaron desde la clínica.

    Síntomas del sarampión

    Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de haber sido expuesto al virus. Y suelen ser los siguientes:

    • Fiebre.
    • Tos seca.
    • Goteo de la nariz.
    • Dolor de garganta.
    • Ojos inflamados (conjuntivitis).
    • Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik.
    • Sarpullido ( manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí).

    El sarpullido dura unos siete días. Después, disminuye de forma progresiva hasta convertirse en manchas oscuras o descamadas que, finalmente, desaparecen.

    Quiénes deben revisar o actualizar su vacuna contra el sarampión

    Desde el Colegio Médico de Chile entregaron información importante frente a la alerta epidemiológica del Ministerio de Salud en Chile por el sarampión.

    “No estamos frente a una situación de alarma, pero sí es importante revisar y actualizar las vacunas (...) En Chile no existe un brote de sarampión, y la mejor protección es contar con las vacunas al día”, escribieron en su página web.

    Por tanto, quienes deben revisar o actualizar su vacuna SRP son:

    Niños y niñas.

    • Deben contar con la vacuna SRP a los 12 meses y a los 3 años.
    • Si falta alguna dosis, es importante completarla cuanto antes.
    • Lactantes de 6 a 11 meses que viajen al extranjero requieren una dosis especial aplicada al menos 15 días antes del viaje. Esta dosis no reemplaza las del calendario regular.

    Personas nacidas entre 1971 y 1981.

    • Este grupo puede no haber recibido dos dosis durante la infancia.
    • Si no existe certeza respecto al esquema completo, se recomienda vacunarse, especialmente en caso de viajes o de trabajos con atención al público.

    Además, si es que alguien que estuvo en el extranjero recientemente y presenta los síntomas de la enfermedad, debe acudir a un centro de salud e informar que estuvo de viaje. “Esto permite que la red asistencial actúe de manera oportuna y reduzca el riesgo de contagio”.

