    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Presente en bebidas, chicles y productos “light”, este edulcorante artificial volvió a quedar bajo la lupa científica tras una investigación que analizó sus efectos en ratas.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque

    El aspartamo es uno de los edulcorantes artificiales más utilizados en el mundo.

    Está presente en bebidas gaseosas, chicles, productos “light” y edulcorantes de mesa, y suele promocionarse como una alternativa segura al azúcar.

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Sin embargo, un nuevo estudio científico advierte que el consumo prolongado de aspartamo podría tener consecuencias negativas para la salud cardiovascular y cerebral.

    ¿Qué dice el estudio?

    La investigación, publicada en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, fue liderada por un equipo del Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales de España y se realizó durante un año en ratones macho.

    Los científicos añadieron pequeñas cantidades de aspartamo a la dieta de los animales durante varios días cada dos semanas.

    Esta es una dosis equivalente a una sexta parte de la ingesta diaria admisible para humanos establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    Aunque los ratones que consumieron aspartamo perdieron más peso que los del grupo de control (entre un 10% y un 20% menos de grasa corporal), los investigadores detectaron signos preocupantes de deterioro en órganos clave.

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    ¿Qué resultados tuvo el experimento?

    “El estudio demuestra que la exposición a largo plazo a edulcorantes artificiales puede tener un impacto perjudicial en la función orgánica incluso en dosis bajas”, escriben los autores, quienes sugieren que “las pautas de consumo actuales deberían reexaminarse críticamente”.

    En el caso del corazón, los ratones tratados con aspartamo presentaron una menor eficiencia de bombeo, además de pequeños cambios estructurales y funcionales.

    Según los investigadores, esto indica un menor rendimiento cardíaco y un aumento del estrés en el órgano, incluso con una exposición considerada moderada.

    El cerebro también mostró alteraciones. La absorción de glucosa (una fuente clave de energía) cambió a lo largo del experimento: inicialmente aumentó, pero luego disminuyó de forma significativa al final del año.

    Esto podría afectar el funcionamiento cerebral, algo que se reflejó en pruebas de comportamiento.

    Los ratones expuestos al aspartamo tuvieron más dificultades en tareas de memoria y aprendizaje, se movían más lentamente y tardaban más en escapar de laberintos.

    Las conclusiones

    “Es preocupante que el régimen suave aplicado aquí, que está muy por debajo del máximo equivalente permitido para humanos, administrado sólo tres días cada dos semanas, pueda alterar la función del corazón y del cerebro”, señalaron los autores.

    De todos modos, los investigadores advierten que los cambios cognitivos observados fueron relativamente leves en comparación con estudios anteriores, donde los ratones consumieron aspartamo de forma diaria o durante períodos más cortos.

    Esto podría explicarse, según el propio equipo, por los intervalos sin consumo, la edad de los animales o una posible adaptación a la exposición prolongada.

    Aun así, los autores llaman a la cautela, especialmente en poblaciones más jóvenes.

    “Hasta que se comprendan mejor las secuelas neurológicas del aspartamo, los niños y adolescentes probablemente deberían evitarlo en la medida de lo posible”, señala el estudio.

    “Estos hallazgos sugieren que el aspartamo en dosis permitidas puede comprometer la función de órganos principales”, concluyen los investigadores.

