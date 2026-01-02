5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud. Foto: Pexels

La leche y los productos lácteos forman parte de la alimentación cotidiana de millones de personas en todo el mundo.

Sin embargo, pese a su presencia habitual en la mesa, siguen rodeados de creencias imprecisas sobre su verdadero impacto en la salud.

En un artículo reciente de The New York Times, expertos en nutrición y salud pública desmontan algunos de los mitos más comunes sobre la leche, a partir de la evidencia científica.

Mito 1: La leche es indispensable para una dieta saludable

Durante décadas, la leche se ha promocionado como un alimento esencial, especialmente por su aporte de calcio. Pero los expertos coinciden en que no es estrictamente necesaria.

“El mayor mito en torno a la leche de vaca es que es un alimento necesario” , afirmó Amy Joy Lanou, profesora de nutrición de la Universidad de Carolina del Norte. “La evidencia simplemente no lo respalda”.

Estudios recientes no han encontrado diferencias significativas en el riesgo de fracturas óseas entre quienes consumen mucha leche y quienes consumen poca.

Nutrientes como el calcio, la proteína o la vitamina B12 pueden obtenerse de pescados con espinas, verduras de hoja verde, carnes magras o alimentos fortificados.

Mito 2: Los lácteos bajos en grasa siempre son más saludables

Desde los años 80’s se ha recomendado priorizar las versiones descremadas para reducir el consumo de grasas saturadas.

Sin embargo, según el cardiólogo Dariush Mozaffarian, de la Universidad de Tufts, esa recomendación no se basa en evidencia sólida. Algunos estudios incluso asocian el consumo de lácteos enteros con un menor riesgo de diabetes tipo 2.

Una revisión internacional publicada en 2025 concluyó que no hay pruebas suficientes para recomendar una versión sobre otra: la elección depende de las necesidades y preferencias de cada persona .

Mito 3: Las leches vegetales son más nutritivas que la leche de vaca

Aunque su imagen saludable es fuerte, las bebidas vegetales no siempre son nutricionalmente equivalentes .

Muchas contienen menos proteínas y micronutrientes, además de azúcares añadidos o sodio.

Según los expertos citados por The New York Times, la leche de vaca aporta proteína “completa”, algo que no ocurre con todas las alternativas vegetales, salvo la de soja.

Mito 4: Si eres intolerante a la lactosa, debes evitar todos los lácteos

La intolerancia a la lactosa no implica eliminar por completo los productos lácteos .

Quesos duros, mantequilla y alimentos fermentados como el yogur suelen ser mejor tolerados.

Además, existen suplementos de lactasa y productos sin lactosa que permiten consumirlos sin mayores molestias.

Mito 5: La leche cruda es más saludable

La idea de que la leche sin pasteurizar es superior desde el punto de vista nutricional es, según los expertos, peligrosa.

La pasteurización no reduce de forma significativa los nutrientes, pero sí elimina bacterias potencialmente mortales .

“Simplemente no quieres jugar con esas cosas”, advirtió Lanou, especialmente cuando se trata de niños.

En conclusión, los especialistas coinciden en que la clave no está en demonizar ni idealizar la leche, sino en entender su rol dentro de una dieta equilibrada y basada en evidencia científica.