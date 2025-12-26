La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

Un estudio científico encontró que una dieta particular tuvo efectos positivos en pacientes con obesidad: no solo bajaron de peso, sino que hubo cambios en la actividad de distintas regiones de su cerebro, lo que podría abrir la puerta a nuevos enfoques de tratamiento para mejorar su condición y salud.

Publicada en Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, la investigación a cargo de investigadores de China estudiaron a 25 participantes que tenían obesidad durante 62 días. Todos siguieron un programa de alimentación de ayuno, bautizado como restricción energética intermitente (IER).

Al final del período, los pacientes perdieron en promedio unos 7.6 kilogramos de peso (7.8% de su peso corporal). Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores fue que su cerebro también presentó cambios importantes en las áreas relacionadas con la obesidad .

Esto fue todo lo que descubrió el estudio.

La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

La dieta para bajar de peso que mostró cambios en el cerebro

Son muchos los países que están enfrentando cada vez más casos de obesidad, una enfermedad compleja que se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo y que aumenta los riesgos de padecer muchos otros problemas de salud.

Y aunque la obesidad suele ser resultado de distintos factores, como genética, ambientales, y también estilos de vida, la alimentación también cumple un rol importante.

Es por esto que el descubrimiento de los investigadores chinos es clave: la dieta de ayuno tuvo efectos positivos no solo en la pérdida de peso, sino en las regiones del cerebro que están relacionadas con la enfermedad.

La dieta consistía en un control detallado de la ingesta de calorías y ayuno relativo durante algunos días de la semana.

La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio Tendencias / La Tercera

Según explicaron en el estudio, durante dos meses, los pacientes tuvieron estos cambios en su alimentación:

Fase I (4 días): “Vida normal”. Los participantes comieron normal, sin restricciones ni en calorías ni en tipos de alimentos. Durante estos 4 días, los investigadores registraron cuántas calorías comía realmente cada participante. A eso lo llamaron su ingesta energética básica.

Fase II (32 días): Ayuno controlado alto. Esta fase se dividió en 4 etapas de 8 días cada una. En los días de dieta, a cada persona se le dieron comidas preparadas por un dietista, con esta composición: 55% carbohidratos, 15% proteínas, 30% grasas . Cada etapa reducía aún más las calorías con respecto a la cantidad normal que cada persona comía. Además, tenían un día por medio libre para comer sin restricciones.

Fase III (30 días): Ayuno controlado bajo. Aquí ya no se les entregaban comidas. Los participantes recibieron una lista de alimentos con la misma proporción de nutrientes que antes. Debían seguir en casa una dieta de muy bajas calorías en días alternos: 600 calorías en días de ayuno para hombres y 500 calorías para mujeres.

Al final, los investigadores analizaron los resultados y encontraron que no solo hubo una importante baja de peso, sino que las regiones del cerebro relacionadas con la adicción y el microbioma intestinal de los pacientes tuvo cambios positivos “altamente dinámicos” .

Todavía no saben si los cambios en el intestino fueron los que provocaron beneficios en el cerebro o al revés. No obstante, los hallazgos mostraron que es posible tratar la adicción a través del control de la ingesta de alimentos.