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    Los efectos en la decisión de la Fed y en Chile de la fuerte alza inflacionaria en Estados Unidos

    Este martes se dio a conocer en EEUU el IPC de abril, el cual llevó a la inflación anual a 3,8%. Esto implicará un menor espacio para que la Fed recorte las tasas. A nivel global del dólar subió. Sin embargo, en Chile el mercado sigue apuntando a un dólar en $880 a fin de año

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El impacto del alza del precio del petróleo se está sintiendo en la economía global, y con ello la presión sobre las Fed de EEUU podría ralentizar el proceso de recorte de tasas, y con ello impactar en el precio del dólar en Chile.

    Este martes se conoció que el índice de precios al consumidor (IPC) de EEUU subió 0,6% en términos mensuales ajustados por estacionalidad, lo que llevó la variación anual a 3,8%.

    Aunque la cifra informada por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) estuvo en línea con las proyecciones, la tasa anual superó en 0,1 punto porcentual el consenso de los economistas encuestados por Dow Jones.

    Es además el registro anual más elevado desde mayo de 2023 y representa medio punto porcentual más que el dato de marzo.

    En medio del fuerte aumento que ha mostrado el petróleo y los combustibles, los datos oficiales muestran que la energía fue el principal impulsor del alza, con un incremento de 3,8% mensual y 17,9% en doce meses.

    A esta hora los futuros del crudo WTI que se cotizan en Nueva York suben 3,55% y superaron los US$ 101 por barril, mientras los del Brent que se cotiza en Londres avanzan 3,41% para operar por encima de los US$108.

    El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,4% mensual y 2,8% anual, manteniéndose por encima del objetivo de 2% fijado por la Reserva Federal.

    La reacción de los mercados, hasta ahora, ha implicado un alza global del dólar: el dollar index -que mide a la divisa frente a una canas de monedas - sube 0,5% a 98,317 puntos, mientras que en Chile el tipo de cambio se empina $0,45 hasta los $898, luego de superar los $900 a primeras horas de la mañana.

    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, señala que el fuerte dato del IPC y nuestra proyección del PCE subyacente por encima del consenso (0,35%) refuerzan un escenario de mayor inflación en EEUU, “lo que probablemente dificultará los recortes de tipos de interés a finales de este año, incluso cuando se espera que las presiones inflacionarias subyacentes se moderen en el futuro, dados los riesgos persistentes relacionados con el petróleo”.

    Según Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de SURA Investments, el reporte de inflación “refuerza la visión de que la Reserva Federal mantendría una postura cautelosa en los próximos meses”.

    En diciembre del año pasado la Fed recortó en 25 puntos básicos las tasas hasta niveles de 3,50% -3,75%, no obstante en la reunión de abril decidió mantenerlas.

    Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, indica que, en lo grueso, la cifra se había anticipado. “Se reconocen presiones inflacionarias por el alza en el precio de combustibles, lo que descarta recortes de la tasa de la Fed, al menos por este año”:

    Con este telón de fondo, apunta que “para el tipo de cambio, prevemos valores más bajos a fin de año, en torno a $880, previendo a que a ese entonces el precio del petróleo habrá caído. El sesgo apunta a valores más bajos aún, frente a un alto precio del cobre, que en lo último no deja de batir récords”.

    En esa línea, Pérez comenta que “mantenemos nuestra visión para el tipo de cambio en $880 pesos por dólar hacia fines de año, proyección que descansa en un supuesto de normalización del Estrecho de Ormuz, y elevados precios del cobre, entre otros factores”.

    Desde el punto de vista del trading, Felipe Cáceres, analista de mercados de Capitaria, explica que los mercados de futuros ya no descuentan ningún recorte de tasas durante 2026 por parte de la Fed, hecho que fortalece al global, mientras que en Chile el alza histórica del precio del cobre actúa como amortiguador.

    Este martes el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres se empinó 1,46% y alcanzó un nuevo precio récord de US$ 6,29224 por libra, superando el máximo histórico del 29 de enero de este año, cuando tocó los US$ 6,2795 por libra.

    La tensión entre ambos fenómenos “explica la volatilidad que hemos visto en el tipo de cambio esta semana”, indica, y augura que para fin de año ven al tipo de cambio en la banda de $850 a $880, siempre que el conflicto en Medio Oriente se estabilice y el Estrecho de Ormuz retome su operación normal, pero en niveles de $930-$950 si las negociaciones de paz fracasan.

    Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, señala que, para el dólar, el escenario de mayor inflación “mantiene un sesgo favorable”, y que en el caso de Chile este entorno “podría presionar al alza al tipo de cambio, especialmente si se combina con un dólar internacional más fuerte y menor apetito por monedas emergentes. Bajo este escenario, estimamos que el dólar podría mantenerse con una tendencia alcista y cerrar el año en torno a los $930”.

    Más sobre:Tipo de CambioDólarEEUUFed

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