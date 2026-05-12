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    Investigan homicidio de una mujer víctima de disparo tras altercado en una casa en La Cisterna

    El crimen habría ocurrido alrededor de las 07.45 de la mañana y la PDI ha accedido a registros de cámaras para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial.

    La Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones está realizando diligencias para aclarar el deceso de una mujer que fue encontrada muerta y con impactos de bala en el cuerpo en las afueras de una propiedad en la calle Jorge Cáceres de La Cisterna.

    De acuerdo a la información policial preliminar, personal de Carabineros fue alertado por una llamada al nivel 133 de que había un cuerpo tendido en la vía pública.

    Los uniformados constataron que se trataba de una mujer ya fallecida, presumiblemente adulta mayor.

    A su costado, había evidencia balística percutada correspondiente a munición calibre 22.

    Según la información de testigos, se escuchó una serie de disparos y posteriormente fue hallada la víctima tendida en la vía pública.

    El jefe de la brigada de la PDI, subprefecto Robert Briones, explicó que al revisar el cuerpo se pudo establecer que tenía un impacto balístico en la región toráxica.

    Se están desarrollando pericias para determinar la identidad de la víctima.

    El crimen habría ocurrido alrededor de las 07.45 de la mañana y la PDI ha accedido a registros de cámaras para reconstruir la dinámica de lo ocurrido.

    “Todavía estamos levantando evidencia y también recogiendo los testimonios, pero, hasta el momento, lo que tenemos es a cuatro personas que llegan a un domicilio. Dentro de ese domicilio hay un altercado y dentro de ese altercado hay disparos y de esos disparos, uno de estos le llega a la víctima en la región toráxica y las demás personas huyen”, explicó Briones

    El subprefecto señaló que los balazos se produjeron tras el intercambio de palabras de las cuatro personas que llegaron con las residentes del domicilio.

    “Hay un disparo que fue el primero y fue dentro de la casa. Los demás disparos fueron fuera de la casa y eso lo tenemos, también, en las grabaciones que hemos recolectado hasta el momento”, indicó.

    Más sobre:PolicialPDIHomicidiosSeguridadDelincuencia

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