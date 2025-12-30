SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Un entomólogo explica por qué las hormigas entran a tu casa y cuáles son los métodos más efectivos y seguros para deshacerse de ellas.

    Nicole Iporre 
    Nicole Iporre
    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos La Tercera / Tendencias

    Junto con la temporada de calor, comienzan a llegar a los hogares de los chilenos unas pequeñas intrusas. Diminutas y de color oscuro, las hormigas pueden ingresar por cualquier grieta en busca de comida y agua, incluso en pisos altos y sin razón evidente.

    Pero su presencia no es casual. Así le explica a La Tercera el entomólogo Alfredo Ugarte: aunque las hormigas trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, es durante el verano en que suelen salir de sus hormigueros ocultos para abastecerse para las temporadas más frías.

    En el invierno, las temperaturas bajan su metabolismo “pero eso no significa que han dejado de trabajar”, asegura Ugarte, también conocido como “el bichólogo”.

    Además, no se trata de cualquier hormiga: la especie invasora que entra a las casas y departamentos en Chile es la Linepithema humile, más conocida como la hormiga argentina, que se distribuyó desde Argentina a todo el mundo y que “es un problema ecológico porque altera mucho los ecosistemas”.

    Es decir, es una hormiga importada la que se inmiscuye en cocinas, baños y dormitorios. “El 99.9% de las hormigas chilenas nativas no se meten a las casas, no son hormigas ‘agresivas’”.

    Pero, ¿qué hacer cuando la hormiga argentina ya entró a tu hogar? El especialista en bichos explica por qué estos insectos logran colarse por rendijas imperceptibles, qué factores del hogar las atraen y, sobre todo, qué medidas son realmente efectivas para eliminarlas.

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos. Foto: ARCHIVO.

    Por qué las hormigas entran a tu casa, según un entomólogo

    Lo primero que hay que saber sobre las hormigas es que, como explicó anteriormente Ugalde, están activas todo el año, pero su presencia varía según la temperatura.

    Sus hormigueros suelen estar bajo tierra o protegidos dentro de murallas o debajo de los pisos de las casas, con “temperatura homogénea, cercana a los 25 grados, que es lo óptimo para ellas para desarrollarse, poner huevos, etc.”.

    Pero durante el invierno, el frío hace que su metabolismo y ellas mismas se vuelven más lentas, por lo que los humanos percibimos que hay muchas menos hormigas.

    Sin embargo, cuando la primavera y el verano (y hasta a veces, el otoño) llegan, estos diminutos bichos aprovechan para salir al exterior, encontrar y acumular todo el alimento que puedan para las temporadas frías.

    De esta manera, según el especialista, las principales razones por las que puedes recibir la indeseada visita de hormigas en tu hogar, suele ser porque están buscando:

    • Comida.
    • Humedad (agua).
    • Temperatura.
    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos Tendencias / La Tercera

    Cómo eliminar a las hormigas en casa

    El bichólogo le dice a La Tercera que, hasta ahora, una de las mejores soluciones contra las hormigas que ya ingresaron a casa es utilizar unos geles hormiguicidas que tienen una toxicidad baja para las personas y mascotas. Son de uso doméstico.

    La preparación suele contener un ingrediente que atrae a las hormigas a comerlo, sin saber que tiene un compuesto tóxico para ellas. Así, los insectos se llevan el alimento a su nido y eliminan el problema de raíz.

    “Es realmente muy, muy, muy eficiente hoy día”, asegura Ugalde.

    ¿Cómo usarlo?: “Si detectas que, por ejemplo, en tu cocina hay hormigas, tienes que seguir el caminito y detectar dónde está la mayor concentración, por dónde están entrando. Ahí colocas un poquito de gel. Cuando se acabe, al otro día vuelves a colocar un poco y así van desapareciendo las hormigas”.

    De acuerdo a las instrucciones de estos productos, no hay que poner el gel en superficies donde se manejan alimentos y tampoco en lugares que sean accesibles para niños o mascotas.

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos La Tercera / Tendencias

    Sobre el uso de insecticidas de tipo spray o polvos, el experto menciona que “ya no es muy eficiente porque lo que uno hace es matar a las hormigas que entran en contacto directo con eso y además uno intoxica la casa, el departamento, la cocina. No favorece en nada”.

    Y es que aunque elimines las hormigas que ya están dentro, el hormiguero continuará produciendo más hormigas, por lo que la única solución definitiva es atacar la raíz.

    Cómo prevenir la entrada de hormigas en casas y departamentos

    Todo el paso anterior se puede saltar al prevenir el ingreso de hormigas a tu hogar.

    Lo primero, es no dejar alimentos expuestos dentro de casa y tener la bolsa de basura dentro de un contenedor cerrado y pequeño, pues las hormigas suelen buscar principalmente comidas como proteínas y azúcares. La limpieza continua y el orden puede evitar que lleguen, incluso en temporadas de calor.

    Por otra parte, Ugarte recomienda utilizar algunos repelentes que pueden ponerse en lugares estratégicos, como las ventanas, aunque suelen tener una actividad relativamente corta. Por ejemplo, se puede utilizar: concentrados de lavanda, limón, romero, vinagre, entre otras.

    Lee también:

