El extraño insecto que apareció en Providencia y espantó a los vecinos: “Vuela y puede morder”

“Apareció este bicho gigante en mi departamento”, comenzó a relatar Felipe Jauregui, un vecino de la comuna de Providencia, en su cuenta de X (antes Twitter). En la foto que compartió, se ve un insecto de tonos cafés, de aspecto peculiar y con dos antenas muy largas.

Y aunque es el primer avistamiento de Felipe, sus vecinos y muchas personas de las redes sociales que se impactaron con su presencia, la realidad es que este bicho está en Chile desde hace varias décadas.

Esto es lo que debes saber sobre el taladrador de eucaliptos, el insecto importado de Australia y que espantó a unos cuantos con sus largas antenas.

Cómo es el taladrador de eucaliptos, el insecto que apareció en Chile

Después de que los vecinos de Providencia reportaran al extraño espécimen al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el organismo los tranquilizó y explicó que, efectivamente, el bicho es un taladrador de eucaliptos, de la familia de los escarabajos, que “tiene alas duras y alas blandas para volar”.

Según un informe del SAG —del 2003— presentan a este insecto como Phoracanta (Coleoptera: Cerambycidae) y acotan que, incluso, existen dos tipos de ellos en el país: el Phoracantha semipunctata Fabricius y Phoracantha recurva Newman.

Son originarios de Australia y Nueva Guinea, y considerados una plaga, pues las larvas del insecto suelen dañar las ramas y el tronco de los árboles de eucalipto (de ahí su nombre “taladrador de eucaliptos”). En esta línea, el entomólogo Alfredo Ugarte le dice a La Tercera que solo aparecen en este tipo de árboles.

“Es típico en las casas que tienen árboles de eucalipto cerca, además aparecen cuando, por ejemplo, alguien compra leña de eucalipto”, explica el experto, más conocido como el “bichólogo”.

En esta línea, el SAG le habría respondido al vecino de Providencia que el insecto “seguramente entró por la ventana, ayudado por el viento y atraído por la luz. Generalmente son totalmente inofensivos”.

Y es que el taladrador de eucaliptos puede morder “si tú le pones los dedos en la mandíbula (que es chiquitita). Pero nada más, nada grave. No es para nada peligroso”, dice Ugarte.

Incluso, si es que una mascota llegara a comerse uno de estos insectos, el experto asegura que no pasaría nada: “Toda la parte externa del insecto es proteína de muy baja digestión, no lo va a digerir. No obstante, el interior y todo el contenido es muy buena”.

Además, el bichólogo añade que el único objetivo de estos insectos en su fase adulta es “encontrar a su pareja y reproducirse. Después se mueren. La parte más importante y larga de la vida es cuando son larvas”.

En esa etapa, es cuando esta especie “produce algún grado de destrucción en los árboles, pero nada más”.

Qué hacer si te encuentras un taladrador de eucalipto en casa

Su peculiar aspecto puede hacer asustar a algunas personas. No obstante, si uno llegara a entrar a casa, lo mejor será “tirarlo al jardín. No matarlo, ¿para qué? No es necesario”, le dice el bichólogo a LT.

Como menciona anteriormente, es inofensivo y solo podría llegar a morder si es que la persona pone sus dedos cerca de su pequeña mandíbula. Pero aún así, esta lesión sería mínima y no presentaría ningún problema grave.

De esta manera, Felipe, el vecino santiaguino que encontró a uno de estos insectos, aseguró que “no le hice daño, me pareció exótico y bonito. Y la breve investigación, corroborada por profesionales de la Municipalidad de Providencia de que es inofensivo fue suficiente para dejarlo libre en la terraza, para que vuele”,