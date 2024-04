Alejandra Rodríguez concretó uno de sus sueños de la adolescencia el pasado domingo, ya que se coronó como Miss Universo Buenos Aires en el evento celebrado en la ciudad de La Plata, en Argentina.

Aquello fue todo un acontecimiento, debido a que se convirtió en la persona más longeva en ganar este certamen, después de que la organización eliminara ciertos límites de edad para este 2024. Hoy, las aspirantes pueden concursar desde los 18 años en adelante.

Así, a sus 60, la abogada y periodista pudo lucir el título frente a otras 34 participantes que aplaudieron el hito.

Y ahora, sus energías están centradas en la final de Miss Universo Argentina, que se realizará el próximo 25 de mayo.

El secreto de la nueva Miss Universo Buenos Aires para mantenerse: tiene 60 años y nunca se ha hecho una cirugía estética. Fotos: Alejandra Rodríguez.

El secreto para mantenerse de la Miss Universo Buenos Aires

Rodríguez, quien es divorciada y no tiene hijos, reveló recientemente en una entrevista cuáles son los hábitos que ha seguido para mantenerse en forma y verse joven y saludable.

Si bien, reconoció que la genética le ha jugado a favor, hay una serie de otros aspectos que han sido clave.

En primer lugar, según contó a LUN, lleva una alimentación “muy sana y natural”.

“Trato de comer comida orgánica, sin pesticidas. Como frutas, verduras, y carne. Antes era vegetariana por mucho tiempo y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos”, manifestó la ganadora de Miss Universo Buenos Aires.

Pero no todo ha sido gracias a su dieta. El ejercicio también es parte importante de su rutina.

El secreto de la nueva Miss Universo Buenos Aires para mantenerse: tiene 60 años y nunca se ha hecho una cirugía estética. Fotos: Alejandra Rodríguez.

“Al menos tres veces por semana, salgo a caminar y a trotar. Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar”, agregó Rodríguez.

A esto se le suma que recurre a “suplementos de vitaminas, buenos cosméticos, buenas cremas, por ahí también radiofrecuencia en la piel”.

“Hasta ahora no he recurrido, por suerte, a ninguna cirugía. De cuerpo estoy cero kilómetro, nunca me hice nada, solo actividad física”, aseguró.

Aún así, cabe destacar que siempre es recomendable acudir a un profesional de la salud para evaluar qué alimentos o rutinas de ejercicios se ajustan mejor a tu caso.