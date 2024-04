Por estos días el fundador del Partido Republicano y excandidato presidencial, José Antonio Kast, se encuentra de visita en Europa. Y, este viernes, participó en un encuentro organizado por la Unión Conservadora Estadounidense.

Se trata de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y la sede del evento para este año fue Hungría, país desde el que manifestó duras críticas hacia las gestiones del presidente Gabriel Boric.

Durante su intervención, Kast planteó que “en partes de América Latina, y en especial en Chile, el progresismo está arrasando y destruyendo nuestras sociedades”.

Según él, esta tendencia está “condenándolas a la pobreza, a la marginalidad y a la inseguridad”.

Junto con ello, aseguró que “en Chile estamos gobernados por un presidente ‘woke’”.

En este sentido, calificó al jefe de Estado como un mandatario “que tiene menos de 40 años, que sale a andar en bicicleta por la calle con escoltas policiales, que llega a trabajar tarde, que se va para la casa temprano”.

“Incluso, hay días en los que ni siquiera va a trabajar”, dijo el excandidato en el encuentro que se desarrolla en Hungría.

Tras lanzar una serie de tajantes comentarios hacia el presidente, reiteró que “es tan, pero tan ‘woke’, que prometió que Chile sería el paraíso progresista y lo terminó convirtiendo en una pesadilla”.

“Una verdadera pesadilla”, recalcó José Antonio Kast.

¿Qué significa "woke"? El polémico término que usó Kast para referirse al presidente Boric. Fotos: José Antonio Kast / Gabriel Boric.

Cuál es el significado del término “woke”

La palabra “woke” en un sentido literal alude a “despertar”. Sin embargo, el concepto es más profundo.

Este tiene su origen en Estados Unidos e inicialmente fue utilizado para referirse a quienes son “conscientes de los problemas sociales y políticos, especialmente el racismo”, según detalla el diccionario de Oxford.

No obstante, con el tiempo empezó a ser utilizado por los grupos más conservadores para dirigirse despectivamente a sectores con ideologías contrarias.

Según se precisa en el mencionado diccionario, “la palabra suele ser utilizada de forma desaprobatoria por quienes piensan que otras personas se alteran con demasiada facilidad por estos temas, o hablan demasiado de ellos de una forma que no cambia nada”.

Por otro lado, el de Merriam-Webster agrega que se usa para hablar de alguien “políticamente liberal o progresista (como en cuestiones de justicia racial y social), especialmente de un modo que se considera poco razonable o extremo”.

El autor de una serie de artículos sobre este concepto, Elijah Watson, explicó a la BBC en 2022 que se considera que el término fue acuñado por el novelista William Melvin Kelley, ya que “en 1962 publicó un ensayo en el New York Times titulado If You’re Woke, You Dig It (‘Si estás despierto, lo entiendes’, en español)”.

En ese tiempo, el escritor aludía al hecho de ser consciente en torno a problemáticas sociales, al igual que cuando la palabra tuvo un resurgimiento posterior con el movimiento Black Lives Matter.

Pero en la última década también se le adjudicaron las otras definiciones ya mencionadas, las cuales pueden tener un carácter ofensivo.

Por esto, se trata de una palabra que puede tener un sentido completamente distinto dependiendo de cómo se ocupe, en qué contexto y hacia quién vaya dirigida.