El polémico libro del sobrino de Trump que pone contra las cuerdas al expresidente

El sobrino de Donald Trump, Fred C. Trump III, escribió un libro de memorias en el que aborda polémicos momentos en los que ha figurado su tío.

Su publicación —el 30 de julio de 2024— llegará solo unos meses antes de los comicios de noviembre, instancia en la que el republicano buscará asegurarse un segundo mandato en la Casa Blanca.

Tanto él como Mary Trump son hijos de Fred Trump Jr., el hermano mayor del expresidente que luchó contra el alcoholismo y murió de un ataque al corazón en 1981, cuando tenía 42 años.

El título es All in the Family: The Trumps and How We Got to Be This Way (Gallery Books, 2024), lo que en español se traduciría como “Todo en familia: los Trump y cómo llegamos a ser así”.

Previamente, su hermana Mary Trump también había publicado un libro, en el que se refirió a su tío como “el hombre más peligroso del mundo”. Lo tituló Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Simon & Schuster, 2020).

El polémico libro del sobrino de Donald Trump que pone contra las cuerdas a su tío. Foto: referencial / Donald Trump.

Qué dice el sobrino de Donald Trump en su libro de memorias

Fred Trump se describe en el libro como cercano a su tío, según rescató el New York Times.

De hecho, asistió a su toma del cargo en 2017 y visitó varias veces la Casa Blanca.

En una de esas visitas, según relata, el entonces presidente Donald Trump le pidió que se quedara para que escuchara una conversación telefónica con el rey Abdullah de Jordania.

Según Fred Trump, puso la llamada en altavoz para que fuese testigo de cómo le agradecía que Abu Bakr al-Baghdadi, un líder del Estado Islámico, fuese asesinado.

“Lo maté”, se jactó el mandatario frente a su sobrino, según dice en su libro.

El autor también cuenta que su hijo nació con una enfermedad poco común que le provocó problemas en su desarrollo.

Por este motivo, cuando su tío salió electo, utilizó sus conexiones con la presidencia para organizar una reunión en la que abordaran este tema.

En palabras de Fred Trump, el mandatario “parecía comprometido, especialmente cuando varias personas de nuestro grupo hablaron de los desgarradores y costosos esfuerzos que habían hecho para cuidar de sus familiares con discapacidades profundas”.

Sin embargo, asegura que después de la reunión su tío le dijo que “tal vez ese tipo de gente debería morir”, debido “al estado en el que se encuentran” y “todos los gastos”.

Años más tarde, Fred Trump le pidió ayuda a su tío, ya que el fondo médico que pagaba los cuidados de su hijo enfrentaba problemas económicos.

Afirma que, cuando lo hizo, este le respondió: “No lo sé. No te reconoce. Quizás deberías dejarle morir y mudarte a Florida”.

“Tal vez no debería haberme sorprendido oír eso de Donald (...) No estaba muy lejos de lo que había dicho aquel día en el Despacho Oval después de nuestra reunión con los defensores. Solo que aquella vez, eran los hijos de otras personas los que debían morir. Esta vez, era mi hijo”, escribe en su libro, según rescató el citado medio.

También relata otra situación ocurrida en la década del 70, en la que asegura que el magnate utilizó un insulto racista después de que su auto presentara daños.

Sostiene que simplemente estaba buscando a alguien a quién culpar y que manifestó: “Mira lo que hicieron estos…(el insulto)”.

“Borracho o sobrio, mi padre nunca usó esa palabra, que yo haya oído. Y yo tampoco”, redacta Fred Trump.

Esos son solo algunos de los polémicos episodios que aborda en su libro.

No obstante, también incluye otros momentos en los que su relación parece más cálida, tales como cuando veían televisión y le pidió ayuda para encontrar un anillo de compromiso.

Después de que se conociera sobre el contenido del libro de Fred Trump, el vocero de la campaña del candidato, Steven Cheung, declaró al Times que el relato es “completamente inventado y una noticia falsa total del más alto nivel”.

“Cualquiera que conozca al presidente Trump sabe que nunca usaría ese lenguaje, y las historias falsas como esta han sido completamente desmentidas”, enfatizó.