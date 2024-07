El director del FBI, Christopher A. Wray, reveló ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes qué fue lo que buscó Thomas Matthew Crooks en Google una semana antes de que efectuara el intento de asesinato contra Donald Trump.

Aquel episodio se dio en Butler, Pensilvania, durante un mitin republicano para apoyar la campaña presidencial del exmandatario.

El ataque de ese 13 de julio terminó con dos heridos y dos muertos.

Uno de estos últimos fue el joven de 20 años, quien fue abatido por agentes del Servicio Secreto después de que apretara el gatillo con un rifle semiautomático AR-15.

Por su parte, Trump quedó con lesiones en su oreja derecha.

Revelan qué buscó Thomas Matthew Crooks en Google antes del intento de asesinato a Donald Trump. Foto: Thomas Matthew Crooks.

Qué buscó Thomas Matthew Crooks antes del intento de asesinato a Donald Trump

Según afirmó Wray, Crooks buscó el 6 de julio: “¿A qué distancia estaba Oswald de Kennedy?”.

Con dicha pregunta hizo referencia a Lee Harvey Oswald, un exinfante de la Marina estadounidense sindicado como el asesino del presidente John F. Kennedy en 1963.

Los investigadores presumen que la búsqueda de Crooks en la Internet es un primer indicio de que empezó a contemplar un asesinato.

La autoridad del FBI precisó que, presuntamente, se registró ese mismo día para asistir al mitin en Butler, donde se tenía previsto un discurso de Trump.

“Esa es una búsqueda que obviamente es significativa en términos de su estado mental”, aseguró Wray.

También agregó que, por ese entonces, Crooks “se centró mucho en el expresidente Trump y este mitin”.

Pese a que la investigación policial todavía está en curso, Wray compartió más detalles sobre el caso.

Dijo que al día siguiente de la búsqueda en Google, el 7 de julio, hizo una de sus tres visitas al lugar del mitin.

En la primera pasó unos 20 minutos ahí, mientras que luego volvió dos veces el día del tiroteo, el 13 de julio.

Crooks fue en la mañana por unos 70 minutos y más tarde regresó para volar un dron durante unos 11 minutos, afirmó.

“Parece que alrededor de las 15:50, 16:00, en esa ventana, el día del tiroteo, el tirador estaba volando el avión no tripulado alrededor de la zona (...) No sobre el escenario, pero a unos 200 metros, más o menos, lejos de eso”, precisó Wray en declaraciones rescatadas por el New York Times.

Aunque el FBI pudo reconstruir la trayectoria de vuelo del dron, no han podido recuperar ningún video ni imagen captado por el aparato.

Wray describió a Crooks como “un aficionado al tiro bastante ávido” y sugirió: “Creemos en base a lo que hemos visto que su padre, después de comprar el arma, vendió legalmente el arma a su hijo”.

Aquel rifle había sido adquirido por su progenitor en 2013. Según el director del FBI, luego se la vendió a su hijo en octubre de 2023.

Hasta el momento, el FBI no ha determinado cuáles fueron los motivos de Crooks para desatar el tiroteo.

Los peritos siguen examinando sus dispositivos electrónicos en busca de más pistas y pruebas sobre su estado de salud mental y movimientos previos.

Detalló que Crooks utilizaba aplicaciones de mensajería cifrada y que aunque los explosivos encontrados en su auto eran “rudimentarios”, sí podían detonarse a distancia.

Según Wray, el FBI ha realizado más de 400 entrevistas y decenas de agentes participan en la investigación.

“El intento de asesinato del expresidente fue un ataque a nuestra democracia”, enfatizó.