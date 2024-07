Roro Bueno tiene 22 años, es española y tiktoker. Y, contrario a los influencers que suelen hacerse virales por algún baile o challenge, la joven está en el foco de los medios y los usuarios de las redes sociales por ser catalogada como una tradwife.

Esta nueva y polémica tendencia refiere a “trad” de tradicional y “wife” de esposa en inglés. Es decir, mujeres que, al estilo antiguo, se dedican en su totalidad a sus esposos, atendiéndolos en lo que necesiten y cocinando para ellos lo que pidan.

Es algo así el contenido que hace Roro Bueno en TikTok, donde tiene más de 3 millones de seguidores: sube videos donde muestra todo lo que le cocina a su novio, identificado como Pablo.

Qué significa ser una tradwife, la polémica tendencia que se tomó las redes sociales

Por ejemplo, en casi todos sus videos comienza con la frase “a Pablo se le antojó X plato”, y comienza a prepararlo. En otra de sus publicaciones, se ve a Roro haciendo un “picoteo”, porque invitó a los amigos de su pareja para que pudieran ver el partido de España en la Eurocopa y ella fue la encargada de preparar toda la comida, sin ayuda, para satisfacer a su novio.

La actitud de la española desató un debate en redes sociales, pues un grupo numeroso de hombres cree que Roro es “la mujer de sus sueños” y que es el tipo de pareja que buscan tener a su lado. No obstante, hay otro grupo de personas que no está de acuerdo en que se normalice este actuar.

La tendencia tradwife refiere a la “esposa tradicional”: son las mujeres que eligen tener el rol de ama de casa. Su oficio son las tareas domésticas, la crianza y la atención a su esposo, quien suele tener el papel de proveedor.

Usualmente, estas jóvenes y mujeres adultas tienen una visión más conservadora de la vida, por lo que priorizan su matrimonio y familia por sobre, por ejemplo, una carrera profesional e intereses individuales.

Pero el problema es que, con el tiempo, se dejó de normalizar esta figura y tomó más relevancia el concepto de mujer empoderada que vela por sus propios intereses, más allá de su rol de pareja, esposa y madre. Es en este punto donde comienza el debate entre los usuarios de redes sociales.

De hecho, la joven española Roro denunció que, debido a su fama en TikTok, hay quienes la reconocen en la calle y le gritan que es una “esclava”.

En conversación con el medio HuffingtonPost, la tiktoker dijo que su típica frase “a Pablo le apetece…” es un pretexto para cocinar, algo que le gusta mucho hacer y que no necesariamente significa que está sirviendo exclusivamente a su pareja.

“Yo obviamente no estoy ahí para servir a Pablo. Si estoy haciendo esto es porque me encanta cocinar y bromeo mucho con que Pablo me pide cosas para tener la excusa de cocinarlas y que luego las disfrutemos los dos”, aseguró.

No obstante, continúa recibiendo críticas, pues hay usuarios que aseguran que su contenido “normaliza” que los hombres todavía esperen que las mujeres les sirvan como empleadas domésticas solo por el hecho de ser mujer.

En otra entrevista con 20 minutos, la influencer aseguró que su novio Pablo es el que se encarga de la limpieza de la cocina: “Él limpia. Él recoge toda la cocina porque yo cocino con pasión, la cocina necesita limpiarse muy bien después. Yo lo dejo todo destrozado, él come, coge fuerzas y se dedica a limpiar”.

“Es todo mutuo, nos repartimos las responsabilidades y las tareas, es una relación de cuidado mutuo. Yo no vivo por y para él, no soy una mujer sumisa”.