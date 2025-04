El dolor de espalda es una de las dolencias más comunes y, sin duda, más molestas. Y es que a veces puede ser tan fuerte que no deja ni caminar. Además, puede aparecer a cualquier edad, aunque hay una tendencia más marcada en personas adultas, a partir de los 40 años.

En las consultas médicas, los especialistas suelen ofrecer medicamentos analgésicos y, en casos específicos, cirugías. También kinesiología o fisioterapia para encontrar alivio.

No obstante, hay algunas personas que tratan de evitar este tipo de soluciones, pues algunas pueden no ser eficaces para todos los pacientes.

Por ello, dos investigadores de Neuroscience Research Australia, Rodrigo Nogueira y Aidan Cashin, decidieron estudiar qué tratamientos no farmacológicos ni quirúrgicos son los que tienen mejor evidencia para aliviar el dolor de espalda lumbar.

Esto fue lo que descubrieron.

3 formas de aliviar el dolor de espalda sin medicamentos ni cirugía

Nogueira y Cashin hicieron una revisión de estudios —publicada por Colaboración Cochrane— que abarcan a 97.000 personas que tuvieron dolor lumbar.

En ella, encontraron que el reposo en cama no es una solución efectiva para quienes sienten dolor de espalda. Además, los medicamentos y cirugías “ya no son las opciones de tratamiento de primera línea debido a los beneficios limitados y al alto riesgo de daño”, escribieron en The Conversation.

Por ello, para comenzar, los investigadores quisieron entender los tipos de dolores lumbares. Y los clasificaron de la siguiente manera:

Dolor de espalda agudo. De corta duración, menos de seis semanas. Dolor de espalda subagudo. Persiste un poco más, cerca de seis a 12 semanas. Dolor de espalda crónico. Dura más de 12 semanas, a veces meses y años.

Al evaluar las dolencias de los 97.000 pacientes en cuestión, encontraron que en la mayoría de los casos (del 90 al 95%), el dolor de espalda era inespecífico y no se podía relacionar con ninguna enfermedad subyacente.

Además, “una vez que el dolor persiste durante más de 12 semanas, puede volverse más difícil de tratar. Pero aún es posible aliviarlo”.

Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para el dolor de espalda? La investigación arrojó que existen 3 soluciones efectivas.

1. Mantenerse activo

El dolor de espalda suele ser motivo para que muchas personas decidan quedarse en cama haciendo reposo. No obstante, según el estudio, esto está totalmente desaconsejado.

Para los investigadores, es esencial seguir moviéndose, pese al dolor.

“Cambiar la forma de moverse y usar el cuerpo para protegerlo, o descansar en cama, puede parecer la forma correcta de responder al dolor, e incluso puede que se haya recomendado en el pasado. Pero sabemos que este comportamiento protector excesivo puede dificultar la reincorporación a actividades significativas”, escribieron.

Eso sí, no significa que el paciente deba aguantar el dolor. Solo debe intentar retomar sus rutinas en la medida de lo posible. Aunque parezca que es así, esto no debiese empeorar el dolor, sino aliviarlo con el tiempo.

2. Buscar ayuda multidisciplinaria

Cuando el dolor de espalda es subagudo (dura entre seis y 12 semanas), el tratamiento multidisciplinario suele ser una excelente opción: médicos, kinesiólogos y psicólogos pueden trabajar juntos para aliviar el dolor.

“Los factores psicológicos incluyen cómo sus pensamientos, sentimientos y comportamientos afectan su sistema de dolor y, en última instancia, la experiencia del dolor que tiene”, explicaron los investigadores.

3. Terapia de ejercicios

“El ejercicio, especialmente los programas adaptados a sus necesidades y preferencias, probablemente reducirá el dolor y le ayudará a moverse mejor. Esto podría incluir actividad aeróbica, entrenamiento de fuerza o movimientos basados ​​en pilates”, escribieron los investigadores.

Pero, en realidad, cualquier ejercicio que te ayude a moverte más y estirar será ideal: “Lo que importa más es que seas constante y tengas el nivel adecuado de supervisión, especialmente al principio”.

Extra: Acupuntura

“La acupuntura probablemente reduce el dolor y mejora el funcionamiento del paciente en comparación con un placebo o ningún tratamiento”, aseguraron los autores en The Conversation.

Y aunque todavía existe un debate sobre sus beneficios, hay evidencia que sugiere que esta práctica entregó alivio a algunas personas.