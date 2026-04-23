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    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Según expertos, este tipo de vínculos pueden desencadenar consecuencias en la salud mental y el bienestar de ambas partes. El término se ha viralizado en redes sociales como TikTok.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas. Foto: referencial.

    En redes sociales como TikTok, se ha viralizado un término conocido comoplaceholder partner” (que puede traducirse en este contexto como “pareja de relleno”), el cual describe cuando uno de los miembros de una relación considera a su pareja como un “pasatiempo” hasta que aparezca otra persona que ocupe su lugar. Esto, sin decírselo a su pareja.

    A diferencia de una situación en la que ambas partes establecen una relación temporal, con términos acordados sobre las implicaciones de esta, en las “parejas de relleno” uno de los participantes no le confiesa al otro que no ve un futuro juntos.

    @monicamillington

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    Según explicaron psicólogos especialistas al Washington Post, algunas personas podrían hacer esto para intentar superar una ruptura, porque quieren evitar la soltería o porque no logran establecer un vínculo genuino, porque creen que encontrarán a alguien “mejor”.

    Aquello puede desencadenar consecuencias en la salud mental y el bienestar de ambas partes. No solo por factores como las diferencias entre sus reales expectativas o el potencial estrés de un quiebre inesperado (al menos, para uno de los involucrados), sino que también, porque pueden perderse la oportunidad de experimentar una relación plena, según los expertos.

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas. Foto: referencial.

    Cuáles son las señales de que estoy en una “relación de transición”

    Los especialistas consultados por el citado periódico enumeraron una serie de señales que sugieren que se está en una “relación de transición”. O, en otras palabras, que una de las partes es considerada por la otra como una “pareja de relleno”.

    • Tienen pocas conversaciones sobre el futuro de su vínculo: Se podría reflejar, por ejemplo, si mencionas planear un viaje o asistir como invitados a una boda, pero la otra persona se muestra incómoda o evita el tema. Elude conversaciones que impliquen una mirada de hacia dónde va la relación.
    • Las interacciones con amigos y familiares son escasas o nulas: Por ejemplo, si ya han pasado meses desde que iniciaron su relación y evita que conozcas a sus seres queridos o asistas a sus reuniones sociales. Asimismo, se excusa constantemente para no asistir a las tuyas o conocer a tus cercanos.
    • Coquetea con otras personas y actúa como si tuviesen una relación abierta (sin que lo hayan acordado): Puede verse en conductas frecuentes como no prestarte atención, para dársela a otros, o actuar en público como si no estuviesen en pareja.
    • No se esfuerza en las relación ni en que compartan juntos: Podría desaparecer por semanas sin aparentes motivos y posteriormente volver repentinamente, para que le des otra oportunidad. Transmite su afecto por periodos, no de manera constante.

    La doctora en psicología clínica y profesora adjunta en la Universidad de Northwestern, Alexandra Solomon, comentó al Post que hay casos en los que, en vez de una “relación de transición”, simplemente hay diferencias entre las partes en cuanto al ritmo.

    “Hay muchas ocasiones en las que una persona pisa más el acelerador y la otra el freno, y es difícil para ambas”, precisó.

    De acuerdo a Solomon, en esas situaciones, las probabilidades de que ambas partes lleguen al mismo punto de preparación para un compromiso a largo plazo son considerablemente bajas.

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas. Foto: referencial.

    Qué hacer si siento que mi pareja me ve como un “pasatiempo”

    Los especialistas sugirieron que, para saber si estás en una “relación de transición” o si tu pareja te considera un “pasatiempo”, se debe preguntar directamente a la persona cómo se siente respecto al vínculo y escuchar atentamente lo que dice.

    Solomon dijo que se deben buscar señales de que te aprecian y valoran. Y que aunque estas conversaciones pueden generar estrés o ser incómodas, es preferible sufrir de angustia que de incertidumbre, en este contexto.

    Por su parte, la doctora en filosofía, socióloga y experta en citas online, Jess Carbino, destacó la importancia de que ambos reflexionen sobre la relación y sean honestos sobre sus sentimientos hacia el otro.

    “Creo que ambos deben hacer una especie de introspección”, dijo al citado periódico.

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