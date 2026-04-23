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    PDI logra liberación de mujer secuestrada en Estación Central y reporta detención de sujetos involucrados

    La víctima retenida el miércoles en la tarde fue encontrada en buenas condiciones en Cerro Navia. La Fiscalía tiene cuatro imputados detenidos, dos chilenos y dos venezolanos. Pese al éxito en este operativo, la policía civil aún mantiene diligencias desplegadas para dar con el paradero del empresario ferretero Jorge Vera, quien está en cautiverio desde el martes.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El equipo de la BIPE de la PDI logró la liberación de la mujer de nacionalidad peruana quien fue secuestrada en Estación Central al llegar a su domicilio. Junto con esto, la policía civil logró la detención de algunos imputados involucrados en el plagio.

    La víctima, quien era comerciante de ropa en esa misma comuna, alcanzó a estar casi 24 horas secuestrada. Fue encontrada en Cerro Navia y la Fiscalía formalizará a cuatro imputados, dos de nacionalidad chilena y dos venezolanos.

    Todo ocurrió la tarde del miércoles. Eran cerca de las 19.30 cuando llegó con su pareja en moto. Allí los estaban esperando cuatro sujetos en un vehículo blanco estacionado en la entrada de la casa. Golpearon a la mujer y la metieron a la fuerza al vehículo al momento en que, dicen testigos, dispararon al aire.

    En el caso de la mujer, los investigadores estaban en conocimiento de que su madre también es empresaria con locales en Tacna y en barrio Meiggs. Ese antecedente también estaría en conocimiento de los secuestradores. Quienes la conocen, dicen que ya habría sufrido un caso de extorsión en el pasado.

    Gracias a la negociación efectuada y las diligencias desplegadas por la policía civil y la Fiscalía ECOH, se logró el rescate. Pese a esto, la BIPE aún mantiene diligencias activas en otro secuestro.

    Se trata del plagio de Jorge Vera, empresario ferretero de 84 años, quien fue secuestrado en el sector de El Llano, en San Miguel. Fue el martes que Vera fue interceptado con tres vehículos mientras manejaba su camioneta camino a su casa.

    Más sobre:PDIFiscalíaSecuestroEstación CentralBIPE

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