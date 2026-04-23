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    El petróleo salta sobre US$ 105 tras escalada en Ormuz y bloqueo entre EE.UU. e Irán

    El barril de crudo subía 3% tanto en Londres como Nueva York

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Barril Brent sube sobre los US$ 106 y el WTI se acerca a los US$ 100. CENTCOM

    Los precios del petróleo registraron un alza superior al 3% este jueves, en medio de un aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos e Irán mantienen bloqueos simultáneos.

    Al cierre de esta edición, el crudo Brent subía más de 4% hasta los US$ 106,51 por barril, mientras que el WTI que se cotiza en Nueva York y sirve de referencia en Chile avanzó en torno a 3,11% hasta los US$ 95,85.

    El movimiento de los precios se produce en un contexto de fricción creciente entre ambos países, a más de siete semanas del inicio del conflicto.

    Irán continúa exigiendo que las embarcaciones obtengan su autorización para cruzar el estrecho, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país tiene “control total” sobre la ruta marítima y que los barcos deben recibir permiso de la Armada estadounidense para transitar.

    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    Desde el 13 de abril, Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre los puertos iraníes. En paralelo, el tráfico de petroleros en el estrecho se mantiene en niveles muy bajos, en medio de un frágil alto al fuego en el que ambas partes han incautado embarcaciones.

    Irán retuvo dos buques de carga el miércoles, mientras que Estados Unidos ha interceptado varios petroleros iraníes.

    En el ámbito geopolítico, el ministro de Defensa de Israel señaló este jueves que el país está a la espera de una autorización de Estados Unidos para retomar la guerra contra Irán y “completar la eliminación de la dinastía Khamenei”.

    Durante el inicio del conflicto, Israel dio muerte al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, quien fue sucedido por su hijo Mojtaba Khamenei.

    De acuerdo a CNBC, los precios del petróleo también reaccionaron a reportes del medio israelí N12, que indicó que el principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habría renunciado debido a interferencias de la Guardia Revolucionaria.

    La información no ha sido confirmada, pero una eventual intervención de ese organismo ha generado preocupación en el mercado ante la posibilidad de una postura más dura de Teherán en las negociaciones con Estados Unidos.

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