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    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Nacido en Chile, hijo de un italiano y una mujer india, el reconocido director argentino llega a las salas nacionales con Mixtape La Pampa, su largometraje más reciente. Fundador y primer director del BAFICI, también despliega la presentación performática Diarios. “El pasado de cualquier país se vuelve siempre fantasmal, sin embargo, tiene un peso muy fuerte sobre el presente”, plantea.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Nacido en Buenos Aires en 1841, hijo de ciudadanos estadounidenses, Guillermo Enrique Hudson vivió como gaucho hasta los 33 años, con todo lo que eso implica: el arreo de ganado, la esquila de ovejas, la instalación de alambrado. En ese momento empezó a escribir –siempre en inglés– y comenzó a construir su leyenda como escritor naturalista. En Inglaterra, donde se mudó en 1874, fue conocido como William Henry Hudson, una de las plumas más reputadas de su época.

    La obra y la biografía del autor de Mansiones verdes (1904) despertaron la fascinación del cineasta argentino Andrés Di Tella. Progresivamente su figura se filtró en el proceso creativo de su siguiente documental, un filme en el que inicialmente se había propuesto explorar esa zona geográfica como una especie de territorio mítico. Lo bautizó como Mixtape La Pampa.

    “Él se refería a Inglaterra como ‘home’, si bien ni él ni nadie de su familia habían estado allí. Era como una especie de patria imaginaria. Después se pasa el resto de su vida en Inglaterra y a la larga se termina convirtiendo en un escritor inglés. Entonces, es un gaucho argentino que se convierte en un escritor inglés. Esa dualidad, esas dos vidas me interesaron enseguida”, indica.

    Luego afirma: “También quizá porque siento que en alguna medida yo también tuve dos vidas. O tengo dos vidas”.

    Di Tella, nacido en Santiago en 1958, hijo del italiano Torcuato Di Tella y la india Kamala Apparao, ha vivido en Inglaterra, Estados Unidos y Argentina. En Chile apenas permaneció unas cuentas semanas. “Yo viví un mes en Chile, de bebé. Por eso no me sale el acento chileno”, señala a Culto.

    Esa intrincada biografía provoca que el estreno de Mixtape La Pampa en nuestro país tenga un sabor especial. Exhibida este miércoles en la Cineteca Nacional a sala llena, la película también tendrá funciones en el Centro Arte Alameda (26 de abril), CCC (30 de abril) y Matucana 100 (13 al 17 de mayo).

    ARY KAPLAN NAKAMURA

    Tengo una conexión un poco imaginaria con Chile, porque nunca viví en Chile. Estuve muchas veces en los últimos diez años, te diría. Antes, no”, plantea el fundador y primer director del BAFICI. “Además de esa razón personal, hay algo que me interesa especialmente de Chile: me interesa mucho lo que es parecido y diferente, como dos hermanos que se pelean, se odian, pero se quieren y que se comparan. Porque se pueden comparar”.

    Di Tella se detiene en un punto que une esa reflexión con un dato biográfico de Hudson: el exterminio de pueblos originarios. “Él participó, porque fue soldado. Lo que pasa es que después, con los años, empezó a ver eso como un crimen contra la humanidad. En un momento dice: seremos recordados como la generación del exterminio. Lo que es muy fuerte para un hombre blanco del siglo XIX o principios del siglo XX”.

    Y profundiza: “Eso me interesa mucho: cómo Chile lidia de una manera distinta con el pasado que la Argentina. Pero quizá eso lo veo por la distancia. Me parece que Chile tiene un poco más asimilada esa dimensión –llamámosla– originaria. Argentina tiene muy, muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por una mala suerte quedó varado en Sudamérica”.

    Desde su perspectiva, Mixtape La Pampa “es una búsqueda de fantasmas en un territorio fantasmal. La película ha recorrido todo el mundo y realmente la gente encuentra algún punto en común, porque el pasado de cualquier país se vuelve siempre fantasmal. Sin embargo, tiene un peso muy fuerte sobre el presente”.

    Además de su largometraje sobre Guillermo Enrique Hudson –una producción de la documentalista nacional Paola Castillo–, en Santiago se exhibirán las cintas 327 cuadernos (24 de abril, 20:00 horas) y Ficción privada (25 de abril, 19:00 horas), y desplegará la presentación performática Diarios (23 de abril, 20:00 horas). Este último es un proyecto que debutó hace un par de años y que siempre es diferente.

    “Tengo 20 o más cortometrajes que hice en los últimos años. A veces son de un minuto, a veces de 20, de distintos formatos, hechos en general con el celular, como si fuera un cuaderno de apuntes. De estos 20 elijo ocho o nueve y después, en el medio, se interrumpe y hay una intervención escénica mía, en vivo. Ahí cuento algunas historias, leo mis diarios y trato de reaccionar realmente en el momento. Por eso la película, si es que es una película, sólo se puede ver cuando yo estoy. Eso me interesa mucho, esa especie de diálogo con el cine que está como si fuera en otro lugar”, explica.

    “Solo en el momento me doy cuenta si fue una buena idea o no”, agrega sobre ese proyecto y su representación en Santiago, donde no descarta hablar sobre lo que une y separa a chilenos y argentinos.

    “Somos todos muy peculiares, muy singulares y a la vez somos muy parecidos. Tenemos los mismos problemas, las mismas inquietudes. Se destaca mucho la rivalidad o las diferencias –en algún momento hasta estuvimos a punto de ir a la guerra–, pero me parece que hay demasiado en común”.

    Dicho eso, tiene claro por quién hincha cuando ambas selecciones de fútbol se enfrentan: “Tengo que confesarlo: si juega Argentina y Chile, quiero que gane Argentina. Eso suele pasar. Pero no me pongo a gritar: chilenos hijos de puta”.

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