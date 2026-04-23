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    Carabineros incauta 1.845 kilos de marihuana en acopio oculto en el desierto

    El hallazgo responde a una modalidad utilizada por organizaciones criminales para ocultar grandes cargamentos de droga antes de trasladarlos hacia otras zonas del país.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Carabineros concretó en la Región de Antofagasta la incautación de 1.845 kilos de marihuana que se mantenía acopiada en medio del desierto.

    El hallazgo de este tipo de acopios en zonas desérticas responde a una modalidad utilizada por organizaciones criminales para ocultar grandes cargamentos de droga antes de trasladarlos hacia otras zonas del país.

    El operativo se originó durante controles vehiculares estratégicos, desarrollados por personal territorial del Retén Alemania de la 1° Comisaría de Carabineros de Taltal, que están enfocados en el combate a delitos asociados al crimen organizado.

    En ese contexto, uniformados detectaron un vehículo con características que permitían presumir la eventual comisión de un ilícito.

    Tales antecedentes fueron expuestos al Ministerio Público que instruyó la concurrencia de efectivos del OS7 de la Prefectura de Antofagasta.

    De esta forma, el personal especializado desarrolló diversas diligencias investigativas que permitieron conocer la existencia de un acopio de droga, que estaba oculto en una quebrada.

    Con apoyo de un helicóptero de la Sección Aérea de Carabineros y tras un amplio despliegue entre cerros, se pudo establecer el lugar exacto en el que se mantenía el cargamento, a cerca de 30 kilómetros desde la ruta hacia el interior del desierto.

    En la fiscalización al vehículo se constató que era ocupado por dos sujetos venezolanos adultos y con situación irregular en el país que fueron detenidos.

    El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre Soto, destacó el trabajo policial que permitió concretar este decomiso.

    “Es fruto del esfuerzo permanente que está realizando Carabineros en las rutas de la región, con presencia, fiscalización y trabajo especializado para detectar ilícitos vinculados al crimen organizado. Nuestros carabineros están desplegados en terreno y nuestros ojos están puestos precisamente donde el crimen organizado cree que no estamos”, señaló.

    El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, en tanto, sostuvo que se trata de “una incautación de gran magnitud, cercana a 1,8 toneladas de droga, detectada gracias al trabajo de fiscalización, vigilancia e inteligencia desarrollado por las policías en la región”.

    El persecutor agregó que estos resultados son parte de una estrategia conjunta para controlar el ingreso, tránsito y salida de drogas en la zona.

    “Aquí hay una estrategia de trabajo coordinada entre el Ministerio Público y las policías que está dando resultados concretos. La Región de Antofagasta se ha transformado en una verdadera barrera estratégica frente al tráfico de drogas hacia el centro y sur del país”, afirmó.

    Castro Bekios insistió en que el crimen organizado transnacional es una amenaza directa a la soberanía nacional y para combatirlo se requiere una estrategia.

    “Quien lo entiende así, lo combate con toda la fuerza del Estado, pero quien no lo hace, comete el error de simplemente estarlo administrando”, sostuvo.

    Más sobre:PolicialCarabinerosDroga

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