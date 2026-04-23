Oposición coordina arremetida contra la megarreforma de Kast

Santiago, 23 de Abril de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de oposicion se reunen para abordar el proyecto del Gobierno de Reconstruccion Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Hasta la sede del Partido Socialista llegaron los principales dirigentes de la centroizquierda e izquierda.

La cita tenía un solo objetivo: coordinar a los partidos de oposición para que, en conjunto, activen una arremetida en contra del proyecto de Reconstrucción Nacional que presentó el gobierno y que ya se está discutiendo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

A contar de las 10.00 empezaron llegar los presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos. Los dueños de casa -la presidenta y senadora del PS, Paulina Vodanovic, el vicepresidente Arturo Barrios y el jefe de bancada, Raúl Leiva- llegaron hasta la sede de su colectividad luego de un saludo protocolar a la nueva directiva de la Democracia Cristiana.

Santiago, 23 de Abril de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de oposicion se reunen para abordar el proyecto del Gobierno de Reconstruccion Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Minutos más tarde arribaron las máximas autoridades de la falange: el presidente y diputado Álvaro Ortiz y la secretaria general, Alejandra Krauss. Y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, la senadora Claudia Pascual; el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble; el senador Diego Ibáñez (FA) y la diputada Emilia Schneider (FA); entre otros.

En la cita, que se prolongó por cerca de dos horas, los dirigentes acordaron convocar a expertos técnicos del sector -como abogados y economistas- para estudiar la megarreforma del gobierno en dos ámbitos: por un lado los vicios de constitucionalidad que la oposición viene acusando desde ayer, y por otro, presentar propuestas económicas para la discusión en particular de la iniciativa.

Santiago, 23 de Abril de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de partidos de oposicion se reunen para abordar el proyecto del Gobierno de Reconstruccion Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Luego de la reunión, los dirigentes ofrecieron un punto de prensa donde detallaron el curso a seguir. Quien abrió los fuegos fue la senadora Vodanovic, quien partió valorando la presencia de la DC en esta coordinación.

“Hay una tarea importante, relevante en este momento, particularmente por las leyes que se están discutiendo y en especial esta ley de rebaja de impuestos a los más ricos, una ley de reforma tributaria que contiene algunas normas de reconstrucción por cierto, pero donde lo esencial es cambiar el régimen tributario”, aseguró Vodanovic.

En ese contexto, agregó la senadora, “vamos a tener una acción coordinada tanto de economistas, como también de un grupo de abogados que va a estudiar las implicancias de ciertos temas que nos preocupan”.

Junto con ello, la senadora por el Maule anunció una reunión con las pymes para el próximo lunes.

A su turno, Carmona, afirmó que “con el proyecto en debate el gobierno ha dado un paso de revelar esencialmente quiénes son los grandes beneficiarios con esta idea de avanzar en una legislación de este tipo”.

Y añadió: “ Dentro de eso los beneficios que van a tener ministros de gobierno que se encuentran con el privilegio en el plano de la legislación que va a surgir ”.

El presidente de la DC, el diputado Ortiz, sostuvo que “como mesa que inicia su trabajo al mando de la Democracia Cristiana, siempre expresamos nuestra disposición a escuchar, a conversar, a dialogar, para ver de qué forma cada proyecto, cada iniciativa, cada idea puede beneficiar a la mayor cantidad de chilenos y chilenas”.

El senador Ibáñez, por su parte, si bien aseguró los votos estarán a disposición para “todo aquello que beneficie a la clase media”, esta será “siempre y cuando eso sea parte de una estrategia que le haga bien al país”.

Desde el PPD, fue el jefe de bancada de sus diputados, Raúl Soto, quien tomó la palabra para arremeter en contra del Presidente José Antonio Kast.

“ El presidente Kast citó en su anuncio, cuando firma el proyecto de ley de reconstrucción, al expresidente Ricardo Lagos. Yo le quiero pedir respeto, que no sea patudo ”.

Junto con ello, Soto hizo un llamado al PDG, que ayer arribó a un acuerdo con el gobierno para votar a favor de la idea de legislar el megaproyecto.

“ Le pedimos al PDG reflexionar, que den pie atrás a este seudo acuerdo que han llegado con el gobierno ”, aseguró el diputado PPD.

Por último, el timonel del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa -cuyos diputados están dentro del comité del PS- señaló que han estudiado las medidas con economistas del sector y calificó la propuesta de bajar el impuesto corporativo de “terraplanismo económico”.

“No vamos a concurrir a apoyar una medida que no tiene ninguna certeza de crecimiento”, sentenció Urzúa.